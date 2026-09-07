Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla kapılarını açan 95. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), ziyaretçilerine bu yıl kültür ve eğlencenin dışında geniş bir gastronomi alanı da sunuyor.

Kültürpark göl çevresinde yapılan Gıda Alanı, yerel işletmelerden ulusal markalara ve Michelin Rehberi’nde yer alan İzmirli restoranlara kadar birçok noktayı tek bir yerde topladı.

Duman ve koku önlendi

Fuar alanında konforu artırmak için bu yıl pişirme yöntemlerinde değişiklik yapıldı. Mangal ve benzeri duman çıkaran ekipmanlar yerine elektrikli sistemler kullanılarak yoğun koku ve duman oluşumunun önüne geçildi.

Ziyaretçilerin rahat nefes alabildiği ve masalarda sıra beklemeden oturabildiği yeni düzenleme, alan genelindeki yoğunluğu da azalttı.

Gıda güvenliği sıkı denetleniyor

Aladaki hijyen ve gıda güvenliği kontrolleri İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ortaklığında yürütülüyor.

Ekipler ürünlerin muhafaza koşullarını, tezgah temizliğini, personel hijyenini ve atıkların toplanmasını saha denetimleriyle düzenli olarak takip ediyor.