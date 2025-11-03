Son Mühür- Konak Belediyesi’nde son günlerde yaşanan gelişmeler bürokratik bir komediye dönüştü. Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Konak Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Giliz, Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu tarafından 31 Ekim tarihinde yazılan yazı ile Fen İşleri Müdürlüğüne görevlendirildi.

31 Ekim 2025 tarihli resmi yazıda, “Belediyemiz Başkan Yardımcısı görevini yürütmekte bulunan Ahmet Giliz’in görevinden alınarak Fen İşleri Müdürlüğü emrinde görevini yürütmesi uygun görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

Ancak bu karar uzun ömürlü olmadı. Bugün Konak Belediye Başkanlığı tarafından yazılan ikinci bir yazı ile önceki karar iptal edildi. Böylece Giliz, yeniden başkan yardımcılığı koltuğuna dönmüş oldu.

Fen İşleri’ne yeni atama

Öte yandan Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde de önemli bir değişiklik yaşandı. Kentsel Tasarım Müdürü olarak görev yapan Çağlayan Deniz Kaplan, Fen İşleri Müdürlüğü’ne atandı. Kaplan’ın daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev yaptığı biliniyor.