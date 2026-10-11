Son Mühür- Konak Belediye Meclisi'nin Ekim ayı olağan birinci olağan toplantısında Konak'ın 113 mahallesinin 57'ye düşürülmesi kararı gündem olmuştu.

Karara gerekçe olarak Sayıştay'ı işaret eden Konak Belediye Başkanı Nllüfer Çınarlı Mutlu,

''Her mahallede en az 300 hane, 500 nüfus olması gerekiyor. O yüzden mahalle sayımızı azaltıyoruz. Bu karar ilk seçimden itibaren geçerli olacak. İlk yerel seçime kadar mevcut muhtarlıklar aynen devam edecek'' mesajı vermişti.

Konaklı muhtarlardan itiraz var...



Ancak, Konak'ta 56 mahalle muhtarlığının kapısına kilit vurulması anlamına gelen karara itiraz sesleri de hız kesmiyor.

“Mahalleleri birleştirmek kolay, mahallelerin sorunlarını çözmek o kadar kolay mı?” vurgusunda bulunan Ege Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan,

Konak'ta mahallelerin yalnızca nüfus ve hane sayıları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Söz konusu düzenlemenin Hakan Tartan, Sema Pekdaş ve Abdül Batur'un görev yaptığı dönemlerde gündeme geldiiğine işaret eden Ayşe Taylan, bu önerinin bugüne kadar komisyon aşamasından ileri giemezken şimdi kabul edilmesine anlam veremediklerini vurguladı.



Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya çağrı...



''Özellikle Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya seslenmek istiyorum'' diyen Ayşe Taylan,

''Nilüfer Başkan, siz Konak’ı tanımıyorsunuz! Sizden önceki belediye başkanları bu öneriyi neden reddetti, hiç düşündünüz mü? Çünkü o sokakları, o mahallelerde yaşayan insanların gerçeklerini biliyorlardı. Konak masa başında değil, sokaklarında öğrenilir! Önce gelin o sokakları yürüyün, insanları dinleyin, yaşadıkları zorlukları görün. Konak’ı tanımadan Konak’ın mahallelerini birleştirmeye kalkmayın!” çağrısında bulundu.

Mahallelerin hafızasını silemezsiniz...



Konak'ta yeni oluşturulacak bir mahalleye Hasan Tahsin isminin verileceğine dikkat çeken Ayşe Taylan,

“Hasan Tahsin’in adını öne sürerek mahallelerimizin hafızasını nasıl silebilirsiniz?” diye sordu.

''Hasan Tahsin, İzmir’in simge isimlerinden, Kuvayı Milliye ruhunun ve ilk kurşunun sembolüdür. Elbette adı yaşatılmalıdır'' hatırlatmasında bulunan Ayşe Taylan,

''Ancak Hasan Tahsin gibi hiçbir İzmirlinin karşı çıkmayacağı kıymetli bir ismi gündeme getirerek, Kadifekale’den Agora’ya uzanan tarihî mahallelerimizin köklü isimlerini ortadan kaldırmayı nasıl savunabilirsiniz? Her mahallenin adı, o bölgede yaşayan insanların tarihini, kültürünü ve ortak hafızasını taşır. Hasan Tahsin’in adını yaşatmak başka, mahallelerimizin isimlerini silmek başkadır! İzmir’in Kuvayı Milliye ruhu, bu kentin hafızasını korumaktan geçer'' mesajı verdi.

''Muhtarların mahalle sakinleriyle kamu kurumları arasında köprü görevi üstlendiğini'' hatırlatan Ayşe Taylan, özellikle nüfusun yoğun olduğu, sokak yapısının karmaşık ve sosyal ihtiyaçların fazla olduğu bölgelerde hizmetlerin aksamasını önleyecek bir model oluşturulmasının önemini vurguladı.