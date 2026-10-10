Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak’ın sevilen caddesi Kıbrıs Şehitleti’nde altyapı çalışmalarının ardından zemin yenileme çalışmalarını başlattı. İZSU Genel Müdürlüğü’nün Alsancak’ta su baskını ve deniz taşkınlarına karşı gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla elektrik, iletişim ve doğalgaz kurumlarının yaptığı kazı çalışmaları sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı devreye girdi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile 1476/1 Sokak kesişiminden başlayan çalışmalar kapsamında, zemin yenileme çalışmalarına da başlanıldı.

Sokaklar birer birer yenileniyor

Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürütülen çalışmalarla eş zamanlı olarak caddeye çıkan sokakların da üstyapı çalışmaları yapılıyor. 1477, 1478, 1479, 1480 sokaklar ile Enver Dündar Başar Sokağı’nda yenilenmesi tamamlandı. Bornova Sokağı’nı yoğun yağış, sel gibi olumsuz durumlara karşı dirençli hale getirmek için başlatılan altyapı çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Yaya yolu ve araç bisiklet yolu yapılacak

Alsancak’ta İkinci Kordon olarak bilinen Cumhuriyet Bulvarı’nda ise 1479 Sokak ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi arasında kalan son 250 metrelik kısmında yürütülen kaldırım çalışmaları tamamlandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kalan kısımda desenli asfalt uygulamasını bulvarın sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Çalışmalar sonrasında İkinci Kordon’un tamamı güvenli ve konforlu bir yaya, araç ve bisiklet yoluna sahip olmuş olacak.