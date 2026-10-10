Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kadın Kolları, ilçelerde sürdürdüğü semt pazarı ve esnaf ziyaretlerini bu kez İzmir’in kalbi Konak’a taşıdı. Konak’ta Kültürpark içinde yer alan üretici pazarında esnaf ve üreticileri ziyaret eden CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilay Kökkılınç, esnafın sorunlarını çözülünceye kadar gündemde tutmaya kararlı olduklarının altını çizdi.

Kökkılınç, “Vatandaşımızla yaptığımız kısa sohbetlerde; pazar yerlerine ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını, yürüme mesafesinde daha fazla pazar yerine ihtiyaç duyulduğunu, pazar yerlerine yakın alanlarda tuvalet ve çocuk oyun alanlarıyla birlikte yaş almış insanların dinlenebilecekleri oturma banklarının olması gerektiğini ifade ettiler. Yurttaşlarımız ayrıca pazar ürünlerinin fiyat etiketlerinin de yetkililerce sıkı bir denetim altında bulundurulması yolundaki beklentilerini bizlerle paylaştılar. Gece gündüz demeden kent halkına taze gıda sunmak için emek veren pazar esnafımız ile yaptığımız görüşmelerde ise pazar tezgah ücretlerinin daha düşük olması, pazar yerlerinin sayısının artırılması ve nakliye araçları için de uygun park alanlarının oluşturulması talepleri dile getirildi” dedi.

“Tüm pazar yerlerinde tezgahlar ücretsiz olsun”

Pazar yerlerinde tezgah açan kadın kooperatifleriyle de bir araya gelen Kökkılınç, “Pazar yerlerinde karşılaştığımız kooperatiflerimizin beklentileri de kendilerine verilen tezgâhların tüm pazar yerlerinde ücretsiz olması yolundaydı. Kooperatifler bilindiği üzere dayanışma ile ekonomik fayda paydasında kurulan çok ortaklı yapılar olduğundan, kurumsal olarak büyümesi ve üyelerinin beklediği ekonomik fayda ile dayanışmanın sürdürülebilir olması için hem merkezi idare hem de yerel yönetimler tarafından özel olarak desteklenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“İktidara hazırız” mesajı verdi

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Kökkılınç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet Halk Partisi; başta yüksek enflasyon ile mücadele olmak üzere pazarlardan, çarşılardan, evlerden ve sokaklardan gelen sese kulak vererek oluşturduğu politikalarla vatandaşlarımız, pazar esnafımız ve kooperatifler için dile getirilen tüm bu haklı ihtiyaçları yerelde ve merkezi yönetimde iktidara geldiğinde karşılayacağının sözünü vermektedir. Halkımızın refahı ve dayanışma ekonomisinin tesisi için sahada olmaya, dinlemeye ve çözüm üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”