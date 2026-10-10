Son Mühür- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ankara Gar Katliamı’nın 11. yıl dönümünde İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Alsancak’taki 10 Ekim Katliamı Anıtı önünde düzenlenen anma programına katıldı. Katliamda hayatını kaybeden 103 kişi, düzenlenen törenle anılırken, barış, kardeşlik ve demokrasi mücadelesinin önemine dikkat çekildi.

Mutlu'dan inanç ve kararlılık mesajı

Anma programının ardından değerlendirmelerini paylaşan Başkan Mutlu, katliamın üzerinden yıllar geçmesine rağmen yaşanan acının hâlâ ilk günkü tazeliğini koruduğunu ifade etti. Hayatını kaybedenlerin anılarının unutulmayacağını vurgulayan Mutlu, onların barış, kardeşlik ve demokrasi uğruna verdiği mücadelenin aynı inanç ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mutlu şu ifadeleri kullandı;

"Ölenlerin adını unutma, türkülerin, meydanların…” Yüreğimizde tarifsiz bir acı, hafızamızda hiç silinmeyecek izler bırakan Ankara Gar Katliamı’nın 11. yılında, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Alsancak’taki 10 Ekim Katliamı Anıtı önünde düzenlenen anma programına katıldık. Üzerinden yıllar geçse de 103 canımızın kalbimizdeki acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Onların barış, kardeşlik ve demokrasi mücadelesini aynı inanç ve kararlılıkla sürdüreceğiz."