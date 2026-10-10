Son Mühür- CHP İzmir İl Kadın Kolları, İzmir’in ilçelerinde adım adım sürdürdüğü sürdürdüğü semt pazarı ve esnaf ziyaretlerini bu kez İzmir merkeze taşıdı. Konak’ta Kültürpark içinde kurulan üretici pazarında pazarcı esnafı ve üreticileri ziyaret eden İl Kadın Kolları Başkanı Nilay Kökkılınç; şehrin her köşesindeki üretici ve esnafı dinledi. Bu talepleri gündemde tutmak isteyen Kökkılınç açıklamasında şunları dile getirdi:

Vatandaşlardan ulaşım, denetim ve sosyal alan talebi

“Vatandaşlarımızla yaptığımız kısa sohbetlerde; pazar yerlerine ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını, yürüme mesafesinde daha fazla pazar yerine ihtiyaç duyulduğunu, pazar yerlerine yakın alanlarda tuvalet ve çocuk oyun alanları ile birlikte yaş almış insanların dinlenebilecekleri oturma banklarının olması gerektiğini ifade ettiler. Yurttaşlarımız ayrıca pazar ürünlerinin fiyat etiketlerinin de yetkililerce sıkı bir denetim altında bulundurulması yolundaki beklentilerini bizlerle paylaştılar. Gece gündüz demeden kent halkına taze gıda sunmak için emek veren pazar esnafımız ile yaptığımız görüşmelerde ise pazar tezgâh ücretlerinin daha düşük olması, pazar yerlerinin sayısının artırılması ve nakliye araçları için de uygun park alanlarının oluşturulması talepleri dile getirildi.”

Kooperatiflerden ücretsiz tezgah beklentisi

Pazar yerlerindeki kooperatiflerin beklentilerinden de bahseden Kökkılınç, “Pazar yerlerinde karşılaştığımız kooperatiflerimizin beklentileri de kendilerine verilen tezgâhların tüm pazar yerlerinde ücretsiz olması yolundaydı. Kooperatifler bilindiği üzere dayanışma ile ekonomik fayda paydasında kurulan çok ortaklı yapılar olduğundan, kurumsal olarak büyümesi ve üyelerinin beklediği ekonomik fayda ile dayanışmanın sürdürülebilir olması için hem merkezi idare hem de yerel yönetimler tarafından özel olarak desteklenmesi gerekmektedir” dedi.

“Sahada olmaya, dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz”

Halkın refahı için sahada olmaya devam edeceklerinden bahseden Kökkılınç sözlerini şöyle tamamladı:

“Cumhuriyet Halk Partisi; başta yüksek enflasyon ile mücadele olmak üzere pazarlardan, çarşılardan, evlerden ve sokaklardan gelen sese kulak vererek oluşturduğu politikalarla vatandaşlarımız, pazar esnafımız ve kooperatifler için dile getirilen tüm bu haklı ihtiyaçları yerelde ve merkezi yönetimde iktidara geldiğinde karşılayacağının sözünü vermektedir. Halkımızın refahı ve dayanışma ekonomisinin tesisi için sahada olmaya, dinlemeye ve çözüm üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”