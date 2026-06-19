Son Mühür- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK tarafından görevinden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ekibinin önemli parçası olan Adnan Alabay'ı, Utku Gümrükçü'ye kaptırmış görünüyor.

Genel Merkez'in atayacağı isim belli olmadan, ''Çayımızı içer, gider'' tavrıyla kapıyı kapatan Çağatay Güç, Utku Gümrükçü isminin netleşmesinin ardından il binasında nöbet başlatmıştı.

Gümrükçü'nün çiçeğine geçit yok...



Güç'e destek vermek isteyen partililer, Utku Gümrükçü kanadından gelen ilk hamleye tanık oldu.

Gümrükçü adına ellerindeki çiçekle il binasına gelen Çiğli ilçe örgütünden Yetkin Er ve Can Özdemir'e tepki gösteren partililer arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Nöbet tutan partilileri aşamayan Gümrükçü destekçileri il başkanlığını terk ederken, Genel Merkez'in atadığı Utku Gümrükçü'nün Alsancak'ta bir kafede oturduğu gözlendi.

Gümrükçü'nün yanında, Çağatay Güç'le birlikte görevden alınan yönetim kurulunun içinde yer alan, Karşıyaka siyasetinin tecrübeli ismi Adnan Alabay'ın olduğu görüldü.



Kılıçdaroğlu'ndan İzmir talimatı...



CHP Genel Merkezi'ne polis eşliğinde girişte yaşanan görüntülerden rahatsız olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir için bu konuda hassasiyet gösterilmesi konusunda talimat verdiği öğrenildi.

Utku Gümrükçü'ye, ''İzmir İl başkanlığı binasına kesinlikle polis eşliğinde' girilmeyecek mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun bu talimatının ardından Gümrükçü'nün Çağatay Güç'ün yönetiminden isimleri ikna çabalarına ağırlık vermesi gündemde.

YDK Başkanı Mahir Polat ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in desteğiyle İzmir için tercih edilen Gümrükçü'nün, Çağtay Güç'e destek veren partililerin nöbet tuttuğu İl başkanlığındaki koltuğuna ne zaman ve nasıl oturacağı belirsizliğini koruyor.