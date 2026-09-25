Kaza, Afyonkarahisar'ın Çay ilçe merkezinde ulaşımın yoğun aktığı Ali Kaleli Kavşağı’nda yaşandı.

Elde edilen bilgilere göre, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mustafa Mısırlıoğlu idaresindeki 03 AEB 272 plakalı otomobil, kavşak geçişi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle 16 BZZ 537 plakalı otomobille çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın ardından araçlarda maddi hasar oluşurken, kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı

İhbar üzerine kaza bölgesne kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İYİ Parti İl Başkanı Mısırlıoğlu, oğlu M.M., aynı araçta seyahat eden M.Ç. ve diğer otomobilin sürücüsü, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahaleden sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumu nasıl?

Hastanede tedavi altına alınan Mısırlıoğlu ve diğer 3 yaralının yapılan kontrollerinde genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından kavşakta trafik akışı bir süre polis kontrolünde gerçekleştirildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerini tamamlaması ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım tekrar normale döndü.

Polis ekipleri, kazanın oluş şekline ve nedenine dair geniş çaplı inceleme başlattı.