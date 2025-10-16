Son Mühür / Yiğit Uzun – CHP İzmir teşkilatında bir süredir devam eden “yenilenme” tartışmalarının, il kongresi öncesinde somut bir değişime yol açabileceği konuşuluyor. Parti kulislerinde, Genel Merkez’in örgüt yapısını yenilemek ve yerel yönetimlerle daha uyumlu bir koordinasyon sağlamak amacıyla Çağatay Güç’ün ismi üzerinde durduğu iddia ediliyor.

Kulis bilgilerine göre, geçtiğimiz yerel seçimlerde Aliağa Belediye Başkan Adayı olan ve halen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini sürdüren Güç’ün, kongreye tek aday olarak girmesinin gündemde olduğu öne sürülüyor.

Aslanoğlu’nun adaylığını geri çekebileceği konuşuluyor

Mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun, daha önce tek aday olarak girmesi beklenen kongre sürecinde adaylıktan çekilebileceği belirtiliyor. Parti kaynakları, olası bu değişimin “Genel Merkez’in birlik ve uyum çağrısı” çerçevesinde değerlendirildiğini aktarıyor.

Ancak bazı delegelerin bu yöndeki gelişmelere tepki gösterdiği, buna karşın çoğunluğun “Genel Merkez kararına uyum” yönünde görüş bildirdiği de öne sürülüyor.

Çağatay Güç’ün ismi öne çıkıyor

Henüz resmi açıklama yapılmamasına rağmen, Güç’ün yakın çevresinin “İzmir’de parti örgütü ile belediyeler arasında daha güçlü bir koordinasyon hedeflendiğini” dile getirdiği öğrenildi. Kulislerde, Güç’ün olası il başkanlığı döneminde “yenilenme ve birlik” mesajı vereceği konuşuluyor.

Çağatay Güç: “Parti içi birliğin sağlanması önceliğimiz”

Henüz resmi açıklama yapmayan Çağatay Güç’ün, kongreye birlik ve yenilenme mesajı veren bir konuşma ile çıkması bekleniyor. Güç’ün yakın çevresi, “Çağatay Bey’in hedefi; parti örgütü, belediyeler ve Genel Merkez arasında daha güçlü bir koordinasyon kurmak. İzmir’de CHP’nin yeniden ivme kazanması için kapsamlı bir planı var.” değerlendirmesinde bulundu.

Gözler 17 Ekim’deki kongrede

CHP İzmir İl Kongresi yarın (17 Ekim Cuma) saat 17.30’da Celal Atik Spor Salonu’nda yapılacak.

Parti içi kaynaklar, kongrenin gergin bir atmosferde geçebileceğini, yaşanan bu gelişmenin ise İzmir örgütünde yeni bir dönemin habercisi olabileceğini değerlendiriyor.

Kongreye tek aday olarak gideceği düşünülen İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, son dakika gelişmesinin ardından adaylıktan çekildi. Aslanoğlu’nun, parti disiplini ve Genel Merkez’in birlik çağrısı doğrultusunda süreci olgunlukla karşıladığı öne sürüldü.

Öte yandan, parti içinde bazı delegelerin bu değişim kararına tepki gösterdiği, ancak büyük çoğunluğun “Genel Merkez’in kararına uyma” yönünde görüş bildirdiği ifade edildi.



Çağatay Güç istifa etti!

İzmir İl Kongresi öncesi Çağatay Güç, Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne istifa dilekçesini sundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın adayı olarak ismi kulislerde dillendirilen Çağatay Güç’ün istifa öncesi adaylık için garanti aldığı iddia ediliyor. İddiaya göre Güç istifa öncesi, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’den “adayımız sensin” tebliğini aldı.

Bu arada mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’na da ilk Kurultayda Parti Meclisi üyeliği sözü verildiği bu nedenle aday olmayacağı bir başka iddia konusu.