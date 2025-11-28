Basketbol Süper Ligi’nde düşme hattından çıkmaya çalışan Karşıyaka’da genel menajer Nihat Mala, kısa süre önce bıraktığı görevine geri döndü. 15 Kasım’da evinde Manisa Basket’e karşı alınan sürpriz yenilginin ardından istifa eden Mala, kulüp başkanı Aygün Cicibaş’ın yoğun ısrarı sonucu yeniden yeşil-kırmızılı ekipte göreve başladı. Karşıyaka camiası, uzun yıllar hem oyuncu hem de idareci olarak hizmet veren Mala’nın dönüşünü memnuniyetle karşıladı.

Takımda kadro hareketliliği devam ediyor

Sezon başından bu yana transfer hareketliliğiyle dikkat çeken Karşıyaka, Chizzo ve Tarrant’tan sonra Mihail Naumoski ile yollarını ayırmış, Moore’u ise Rusya’ya satmıştı. Kulüp, eksik olan oyun kurucu bölgesini güçlendirmek için anlaşmaya vardığı Stefan Moody’i İzmir’e getirerek sağlık kontrollerinden geçirdi. Tecrübeli guardın önümüzdeki günlerde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Düşme hattı alarmı ve hedefler

Sezonun kritik dönemine giren Karşıyaka, düşme hattından uzaklaşmak için hem kadro hem de yönetim anlamında adımlar atıyor. Mala’nın tecrübesi ve yönetimsel bilgisiyle takımın saha içi performansını artırmayı hedefleyen kulüp, yeni transfer Moody ile oyun kurucu sıkıntısını da çözmeyi planlıyor. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, kritik haftalarda alınacak puanlarla takımın ligdeki konumunu güvence altına almasını bekliyor.