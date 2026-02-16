Son Mühür/ Merve Turan - Toplum odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, kış aylarında hobi ve meslek edindirme kurslarını yaygınlaştırdı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda, Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kurslar yoğun ilgi gördü.

10 merkezde ücretsiz eğitim

Ücretsiz kurslar; Alaybey, İmbatlı, Yalı, Kemal Anadol, Ali Rıza Bodur ve Nergiz mahalle merkezleri ile Kurslar Şefliği, Celal Yetkin Atölyesi, İsmail Cem Kültür Merkezi ve Nezihe Muhiddin Kadın Danışma Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Mayıs 2026’ya kadar sürecek

Yaklaşık bin kursiyerin katıldığı programlarda takı tasarımı, resim, dikiş, İngilizce, ahşap boyama, dekoratif el sanatları ve cilt bakımı gibi birçok branşta eğitim verildi. Alanında uzman eğitmenlerin görev aldığı kursların Mayıs 2026’ya kadar devam etmesi planlandı. Sınırlı kontenjanla açılan eğitimler için ilgili merkezlerden bilgi sağlandı.

“Eğitimi mahalle ölçeğinde erişilebilir kılıyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kurslara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “İnsan odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda fırsat eşitliğini güçlendirmeyi esas alıyoruz. Her yaştan yurttaşın ilgi alanına ve ihtiyacına uygun ücretsiz eğitimlere erişimini önemsiyoruz. İlçe genelindeki merkezlerimizde düzenlediğimiz kurslarla eğitimi mahalle ölçeğinde erişilebilir kılıyor; üretimi, dayanışmayı ve sosyal katılımı birlikte büyütüyoruz. Daha güçlü bir toplum için eğitim ve dayanışma temelli hizmetlerimizi sürdüreceğiz.”