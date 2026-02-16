İzmir’in Çeşme ilçesinde 2024 yılında üç kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada mahkemenin gerekçeli kararı kamuoyuyla paylaşıldı.

Kafede başlayan tartışma kanlı buluşmaya dönüştü

Gerekçeli kararda, sanık Batuhan Başar (23) ile maktul Abdurrahim Doğan’ın (19) bir kafede bakışma nedeniyle gerilim yaşadığı, Doğan’ın karşı masaya giderek tartışma çıkardığı belirtildi.

Tartışmanın ardından Başar’ın Oytun Akgün ile görüşerek Doğan ile buluşma ayarlanmasını istediği, Doğan’ın ise olayın meydana geldiği konumu göndererek sanıklar Başar, Ömür Özkan ve Akgün’ü çağırdığı ifade edildi.

Kafa atma sonrası tabancayla ateş açtı

Mahkeme kararında, buluşma noktasında taraflar arasında yeniden tartışma çıktığı ve Doğan’ın sanık Başar’a kafa attığı belirtildi.

Bunun üzerine Başar’ın belinden çıkardığı tabancayla Doğan, Azat Demir (22), Mehmet Sait Medeni (19) ve olay yerinde bulunan A.D. ile A.M.’nin bulunduğu yöne doğru hedef gözeterek ateş ettiği kaydedildi.

Saldırıda Abdurrahim Doğan, Azat Demir ve Mehmet Sait Medeni hayatını kaybederken, A.M. ağır yaralandı. Çalılıklara atlayarak kaçan A.D. ise yara almadan kurtuldu.

“Haksız tahrik” indirimi uygulandı

Kararda, maktul Doğan’ın sanığa kafa atmasının “haksız tahrik” kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Türk Ceza Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca sanık lehine asgari düzeyde haksız tahrik indirimi uygulandığı ifade edildi.

Mahkeme ayrıca sanığın olay sonrası yaralılara yardım etmemesi, ambulans çağırmaması, uzak mesafeden ateş etmesi ve kaçarken ateş etmeye devam etmesi gibi unsurlar nedeniyle takdiri indirim hükümlerinin uygulanmadığını vurguladı.

“Tasarlayarak öldürme” kabul edilmedi

Gerekçeli kararda, sanığın buluşma öncesinde silah taşımasının tek başına planlı hareket anlamına gelmeyeceği belirtildi.

Telefon incelemelerinde buluşma yerinin maktul tarafından değiştirildiğinin tespit edildiği, olay yerinin sanık tarafından belirlenmemesi nedeniyle eylemin tasarlanarak işlendiğinin kabul edilmediği kaydedildi.

İki ayrı müebbet cezasının gerekçesi

Mahkeme heyeti, sanığın Azat Demir ve Mehmet Sait Medeni’ye yönelik eylemlerini ayrı ayrı değerlendirdi. Adli raporlar, olay yeri inceleme bulguları ve tanık beyanlarının birlikte incelenmesi sonucu, sanığın her iki maktule yönelik doğrudan öldürme kastıyla hareket ettiğinin sabit olduğu belirtildi. Başar hakkında iki ayrı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına hükmedildi.

Ne olmuştu?

28 Kasım 2024’te Çeşme’de meydana gelen silahlı kavgada üç kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı.

Olay sonrası kaçan şüphelilerden Oytun Akgün ve Ömür Özkan polise teslim olurken, Batuhan Başar polis tarafından yakalanmıştı.

7 Ocak 2026’daki karar duruşmasında mahkeme; Batuhan Başar’a üç kişiye yönelik eylemleri nedeniyle 2 kez müebbet ve 18 yıl, iki kişiye yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 12 ve 14 yıl, ruhsatsız silah suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanık Oytun Akgün “suçluyu kayırma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, Ömür Özkan tüm suçlamalardan beraat etti.