Vize randevularında yaşanan süreçler ve artan maliyetler, İzmir’de tatil planı yapanların tercihlerini değiştirdi. Konsolosluk kapısında beklemek istemeyen birçok kişi, rotasını vize muafiyeti uygulayan ülkelere çevirdi. 2026 yılı itibarıyla özellikle beş ülke öne çıkıyor.

Seyahat acentelerinden alınan bilgilere göre, vizesiz destinasyonlara olan talep geçen yıla göre artış gösterdi. İzmirliler, ek vize ücreti ödememek ve randevu sürecini atlamak için daha pratik seçeneklere yöneliyor.

Balkanlardan başlayan rota

Adriyatik kıyısındaki Karadağ, Türk vatandaşlarını 90 güne kadar vizesiz kabul ediyor. Özellikle Kotor ve Budva şehirleri, Avrupa havasını yaşamak isteyen İzmirlilerin ilk baktığı yerler arasında. Pasaportunu alan yolcu, ekstra bir başvuru yapmadan ülkeye giriş yapabiliyor.

Tropikal tatil arayanlar Uzak Doğu’ya bakıyor

Güneydoğu Asya’daki Filipinler, Türk pasaportu sahiplerine 30 gün süreyle kapılarını açıyor. Deniz turizmi ve tropikal iklimiyle dikkat çeken ülke, son dönemde yükselişe geçen rotalardan biri.

Benzer şekilde Tayland da 30 günlük vize muafiyeti uyguluyor. Ancak girişte dönüş bileti beyanı gibi belgeler talep edilebiliyor. Bölgesel bir turizm merkezi olan ülke, özellikle deniz ve kültür turizmini bir arada yaşamak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Japonya ve Fas da listede

Uzak Doğu’nun en çok ziyaret edilen duraklarından Japonya, 90 günlük muafiyet süresiyle kültürel seyahat planlarında üst sıralarda yer alıyor.

Kuzey Afrika’nın öne çıkan ülkelerinden Fas ise yine 90 gün boyunca Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Farklı bir coğrafya görmek isteyen İzmirliler için alternatif bir seçenek olarak konuşuluyor.

Ek masrafı kimse istemiyor

Turizm acentelerinden aktarılan bilgilere göre, vizesiz ülkelerin tercih edilme oranı geçen yıla göre belirgin bir artış gösterdi. İzmirliler, hem zamandan hem paradan tasarruf etmek istiyor. Randevu bekleme süreciyle uğraşmak yerine pasaportunu alıp yola çıkmayı tercih ediyor.

Seyahat planı yapan birçok kişi için mesele artık sadece tatil değil. Süreç kolay mı, masraf ne kadar, bekleme var mı… Bu sorular daha fazla soruluyor.