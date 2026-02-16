SON MÜHÜR/Cumhur ERKEK-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve İZBETON A.Ş. ile S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasındaki kentsel dönüşüm projesini kapsayan yolsuzluk operasyonunda yeni bir sıcak gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde İzmir Adliyesine sevk edilen şüpheliler arasında bulunan hamile mühendisin durumu netleşti.

Sağlık Durumu Göz Önünde Bulunduruldu

"Resmi belgede sahtecilik" ve "kamu zararına dolandırıcılık" iddialarıyla gözaltına alınan 22 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilmişti. Savcılık sorgusu ve mahkeme süreci devam ederken, şüpheliler arasında yer alan ve hamile olduğu öğrenilen kadın mühendisin, sağlık durumu ve gebelik süreci göz önünde bulundurularak geve saatlerinde serbest bırakıldığı, Adliyeye götürülmediği öğrenildi.

Neler Yaşanmıştı?

Bilirkişi raporlarına yansıyan incelemelerde, İZBETON bünyesinde çalışmadıkları halde bazı mühendis ve personellere 170 bin TL ile 200 bin TL arasında değişen haksız maaş ve prim ödemesi yapıldığı tespit edilmişti. Ayrıca, iş devredilmesine rağmen 23 çalışanın halen Örnekköy 4. etap projesinde çalışıyormuş gibi gösterilerek sigorta primlerinin ödendiği iddia edilmişti.