Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Mutlu Çocukları Oyun Evleri’nde başlatılan “Hayvan Sevgisi” seminerleri çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Program kapsamında oyun evlerini ziyaret eden deneyimli veteriner hekimler, evcil ve sokak hayvanlarına nasıl yaklaşılması gerektiği, besleme ve temel bakım konularında eğitim verdi.

Oyun evlerinde eğitici seminerler

Seminerlerde veteriner hekim Ömer Şimşek’in çocuklara yönelik anlatımı ve görsel sunumlarıyla eğitim süreci eğlenceli hale getirildi. Konak Belediyesi’ne bağlı tüm Mutlu Çocukları Oyun Evleri’nde düzenlenecek seminerlere katılan minikler, hayvan sevgisini pekiştirirken can dostlarıyla bir arada nasıl davranılması gerektiğini öğrendi.

Binlerce cana şefkat eli

Eğitim çalışmalarının yanı sıra Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sahiplendirme ve rehabilitasyon alanında da önemli bir tablo ortaya koydu. Son iki yıl içinde, Patilerin Festivali başta olmak üzere düzenlenen etkinliklerde ve müdürlük yerleşkesinde yaklaşık 600 kedi ve köpek ömürlük yuvalarına kavuştu.

Bu süreçte 12 binin üzerinde sahipsiz hayvan rehabilite edildi, 4 bin 500 can dostu ise daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için kısırlaştırıldı.

Engelli kediler sıcak yuvalara kavuştu

Konak Belediyesi’nin örnek projeleri arasında yer alan Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, hayvan sahiplenmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği adreslerden biri oldu. Düzenlenen etkinliklerde görme ve yürüme engeli bulunan birçok kedi, duyarlı vatandaşlar tarafından sahiplenildi.

Sahiplendirilen canların tüm ilk ihtiyaçları ve aşıları, Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak karşılandı.