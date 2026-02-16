Son Mühür/ Emine Kulak- Adalet Bakanı Akın Gürlek, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan, tutuklu isimlerin sosyal medyadan açıklama yapmasının ve mitinglerde mektuplarının okunmasının yanlış olduğunu belirtti.

“Tutuklularda yasal mevzuat boşluğu var. Avukatlar cezaevlerine sabah sekiz gibi gelip gece çıkıyorlar. Mevzuatta bir eksiklik var. Tutukluların avukatlarla görüşmesi ve not vermesi konusunda eksiklik var” ifadelerini kullanan Gürlek, bu konuya ilişkin yasal düzenleme yapılması talimatını verdiğini açıkladı.

“Siyasi davalar ile ilgili değişiklik”

Türkiye genelinde 80 baro, Bakan’ın açıklamalarına ortak tepki gösterdi. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz,“ Önceki gün 80 baro kabul edilemez olduğunu ortak bir bildiriyle ifade etti. Bakanın görüşünü doğru olmadığını ve hukuk ilkesiyle bağdaşmadığını açık bir şekilde ifade ettik. Devam eden tüm siyasi davalar ile ilgili bu değişiklik. Adli tutuklara yönelik bir değişiklik yok zaten” dedi.

Yılmaz’tan Gürlek’in siyasi katılımına tepki

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in önceki günlerde AK Parti il başkanları toplantısına katılmasına tepki gösteren Yılmaz, “Adalet Bakanı Akın Gürlek önceki günlerde yapılan AK Partinin il başkanlarının toplantısına katıldı. Bu durumu nasıl değerlendireceğiz? Derdi sıkıntısı olan bana gelebilir diyor ama partisi için de göreve hazır olduğunu söylüyor” diye konuştu.

“Önce tarafsızdı sonra siyasete büründü”

Bakan Gürlek’in önceki bağımsız duruşunun değiştiğine dikkat çeken Yılmaz, “11 Şubat’ta Resmi Gazetede bakan olduğuna dair yazı yayımlandı. Ancak ayın 10’una kadar İstanbul başsavcısıydı, tarafsız, bağımsız bir taraftaydı daha sonra siyasete büründü. Bizim avukatlar olarak bakış açımızı değiştirmemiz, özgürlüklerden yana olmamız gerekir. Savunma için yüz yıllardır mücadele edildi. Bizim ulusal üst mahkeme kararlarımız var ve kararları şüpheliden tarafa kısıtlamaya çalışıyoruz. Onlar genişletmeye başladılar” dedi.

“Avukatlar delil toplar”

Avukatların bilgi sızdırdığı yönündeki iddiaları redden Yılmaz, “Tutuklu ile avukat günün her saatinde istediği kadar görüşebilir. Burada bir boşluk var diyor ama boşluk yok. Siyasi davalarda tutuklu olan, soruşturması devam eden kişilerle ilgili aldıkları bir tavır var. İmamoğlu’nun avukatı da tutuklandı. Mehmet pehlivan da bu durumun içinde. Avukatların bilgi sızdırdığını söylüyorlar ama avukatlar o tutuklunun sosyalleşmesini sağlar. Delil toplar. Tutuklular köle değildir” dedi.