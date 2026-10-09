Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Mavişehir bölgesinde yaya ve bisiklet ulaşımını kolaylaştıracak yeni bir altyapı projesini hayata geçiriyor. Bölgede yoğun olarak kullanılan rekreatif alanlar, inşa edilecek modern bir geçiş noktasıyla tek bir hat üzerinde birleşiyor.

Kesintisiz ve güvenli ulaşım ağı

Caher Dudayev Bulvarı ve tramvay hattı nedeniyle ikiye bölünen Peynircioğlu Deresi çevresindeki yeşil alanlar, hazırlanan proje sayesinde yeniden bütünlük kazanacak. Halk Park ile derenin iki yakasında uzanan rekreasyon alanları arasına kurulacak yaya ve bisiklet köprüsü, kent sakinlerine güvenli ve kesintisiz bir geçiş imkânı sunacak. Çalışmayla birlikte yürüyüş ve bisiklet rotalarındaki kopukluklar tamamen ortadan kaldırılacak.

Mevcut yaya düzeni korunacak

Projenin temel hedeflerinden biri, bölgedeki bisikletli ve yaya trafiğini doğrudan ve sade bir güzergâha kavuşturmak. Köprü imalatı tamamlandıktan sonra spor ve gezinti amacıyla parkı kullanan vatandaşlar karşı kıyıya doğrudan geçebilecek. Bununla birlikte Caher Dudayev Bulvarı üzerindeki kaldırım akışı ve tramvay durağı erişimi için mevcut hemzemin geçitler ile sinyalizasyon sistemleri aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek.