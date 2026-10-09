Son Mühür- İzmir’in Bayındır Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazları satmak ve belediye bütçesini düzenlemek için bir kez daha taşınmaz satışı ihalesine daha çıkıyor. Bayındır Belediyesi mülkiyetindeki 24 taşınmazı, açık teklif usulüyle satışa çıkarıyor. Bayındır Belediyesi tarafından yayımlanan ihale inanına göre arsa, zeytinlik, tarla, bahçe ve yol boşluğu niteliğindeki taşınmazlar için ihale 20 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Yapılacak ihale saat 14.20’e başlayacak ve 16.15’te sonra erecek. İhale Bayındır Belediyesi’nin Meclis Salonu’nda encümen huzurunda düzenlenecek.

Belediye’nin satış listesinde Kızılcaova, Yakacık, Furunlu, Çırpı, Çamlıbel, Yusuflu, Dernekli, Kabaağaç, Hasköy, Dernekli, Pınarlı mahallerinde bulunan toplam 24 taşınmaz yer alıyor. Satışa sunulan taşınmazların niteliği ve büyüklüğü değişkenlik gösterirken, listede hem arsa hem de zeytinlik, tarla ve bahçe vasfında taşınmazlar bulunuyor.

Listede en düşük muhammen bedel 64 bin 929 lira, en yüksek muhammen bedel ise 4 milyon 686 bin 400 lira olarak açıklandı. 24 taşınmazın toplam muhammen bedeli ise yaklaşık 26 milyon 996 bin 922 lira 97 kuruş olarak hesaplandı.

Söz konusu taşınmazlar şu şekilde;