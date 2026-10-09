Son Mühür - İzmir’de geçtiğimiz günlerde yükselişe geçen yazdan kalma sıcaklıklar yerini serin sonbahar havasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 9 Ekim cuma gününe ilişkin hava tahmin raporuna göre, kent genelinde bugün yağış beklenmiyor. Hava gün boyunca az bulutlu ve açık geçecek, termometreler ise en yüksek 27 dereceyi gösterecek.

19 ilçede sis ve pus alarmı: Görüş mesafesi düşebilir!

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması beklenirken, kıyı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde meteorolojik hareketlilik yaşanacak. Meteoroloji, İzmir'in 19 ilçesinde gece ve sabahın ilk saatlerinde yer yer yoğun sis ve pus olayının görüleceğini bildirdi. Özellikle sabahın erken saatlerinde trafiğe çıkacak sürücülerin görüş mesafesinde yaşanabilecek olumsuzluklara ve ani düşüşlere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Sıcaklıklar düşüşe geçti

Geçtiğimiz günlerde iç kesimlerde 30 dereceye kadar yaklaşan hava sıcaklıklarının kentin tamamında gerilediği gözlendi. Yağışın görülmeyeceği cuma gününde nem ve hafif rüzgarla birlikte mevsim normallerine yakın bir gün geçirilmesi öngörülüyor.

İzmir ilçeleri son durum 9 Ekim 2026

Aliağa: Az bulutlu, en düşük 15, en yüksek 25 derece.

Balçova: Az bulutlu, en düşük 14, en yüksek 27 derece.

Bayındır: Puslu, en düşük 11, en yüksek 29 derece.

Bayraklı: Puslu, en düşük 15, en yüksek 27 derece.

Bergama: Puslu, en düşük 14, en yüksek 27 derece.

Beydağ: Puslu, en düşük 11, en yüksek 28 derece.

Bornova: Puslu, en düşük 15, en yüksek 28 derece.

Buca: Puslu, en düşük 14, en yüksek 27 derece.

Çeşme: Az bulutlu, en düşük 15, en yüksek 24 derece.

Çiğli: Puslu, en düşük 13, en yüksek 27 derece.

Dikili: Az bulutlu, en düşük 15, en yüksek 24 derece.

Foça: Az bulutlu, en düşük 15, en yüksek 24 derece.

Gaziemir: Puslu, en düşük 13, en yüksek 27 derece.

Güzelbahçe: Az bulutlu, en düşük 15, en yüksek 25 derece.

Karabağlar: Puslu, en düşük 15, en yüksek 27 derece.

Karaburun: Az bulutlu, en düşük 16, en yüksek 24 derece.

Karşıyaka: Puslu, en düşük 13, en yüksek 27 derece.

Kemalpaşa: Puslu, en düşük 11, en yüksek 28 derece.

Kınık: Puslu, en düşük 12, en yüksek 28 derece.

Kiraz: Puslu, en düşük 12, en yüksek 28 derece.

Menderes: Puslu, en düşük 11, en yüksek 28 derece.

Menemen: Puslu, en düşük 14, en yüksek 28 derece.

Narlıdere: Az bulutlu, en düşük 16, en yüksek 25 derece.

Ödemiş: Puslu, en düşük 13, en yüksek 28 derece.

Seferihisar: Az bulutlu, en düşük 15, en yüksek 26 derece.

Selçuk: Puslu, en düşük 12, en yüksek 26 derece.

Tire: Puslu, en düşük 11, en yüksek 30 derece.

Torbalı: Puslu, en düşük 13, en yüksek 28 derece.

Urla: Az bulutlu, en düşük 14, en yüksek 25 derece.