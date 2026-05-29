Giresun’un Espiye ilçesinde yayla dönüşü kontrolden çıkan bir otomobil iki kişinin canını aldı. Dereye yuvarlanan otomobilde aynı aileden iki kişi hayatını yitirirken bir kişi ise kazadan yaralı olarak kurtarıldı. Kaza, akşam saatlerinde Giresun’un Ericek Köyü sınırlarında yaşandı. Karadoğa Yaylası’ndan evlerine dönmek üzere yola çıkan Sefer Akgün yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle birlikte savrularak takla attı. Otomobil kazanın etkisiyle dereye uçtu. Ters dönen araçtan kendi çabalarıyla kurtulan 19 yaşındaki Nuran Akgün, kazayı yararlı olarak atlattı. Sürücü Sefer Akgün ve eşi Nazmiye Akgün ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı kızın hayati tehlikesi yok

Yaşanan kazayı gören vatandaşın olayı bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve emniyet gücü geldi. Nuran Akgün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Espiye Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Hastanede tedavi altına alınan Nuran Akgün’ün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Sefer ve Nazmiye Akgün çiftinin ise cansız bedenleri dereden çıkarıldı. Çiftin cenazeleri otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.