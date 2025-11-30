Giresun’un Gedikkaya Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda yolcu minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki Orhan Kazımlı yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Osman T. (52) yönetimindeki 28 M 0015 plakalı minibüs, şehir merkezine seyreden Kazımlı’nın kullandığı 28 AEB 166 plakalı motosiklete çarptı.

Sürücünün Durumu ve Müdahale

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Kazımlı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı, polis ekipleri olayın oluş nedenini araştırıyor.