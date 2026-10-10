İzmir’de gebeliğinin son haftalarında meme kanseri olduğunu öğrenen 28 yaşındaki muhasebeci Gamze Kocakaya Şen, 19 Ağustos’ta kızı İdil Ada’yı kucağına aldı. 37’nci haftada doğum yapan ve kemoterapi tedavisi devam eden Şen, yaşadığı zorlu süreçte en büyük desteği kızından aldığını söyledi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan muhasebeci Gamze Kocakaya Şen ve inşaat teknikeri eşi Sinan Şen (30), hamilelik dönemini ailelerinin desteğiyle geçirmek için İzmir’in Ödemiş ilçesine yerleşti. Gebeliğinin 35’inci haftasında sol göğsünde büyüyen bir kitle fark eden Şen, hastaneye başvurdu. Biyopsi sonucunda meme kanseri tanısı konulan Şen’in doğum ve tedavi süreci, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde takip edildi. Gebeliğinin 37’nci haftasında kızını dünyaya getiren Şen, doğumun ardından özel bir hastanede kemoterapi tedavisine başladı.

‘Doğumun daha iyi olduğuna karar verdik’

Hastalığını öğrenmesinin ardından hem kendi sağlığı hem de bebeğinin durumu için endişelendiğini anlatan Şen, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Hatay Dörtyol'da yaşıyoruz ama hem hamilelik hem de bundan sonraki süreç için Ödemiş'te annemlerin yanına geldik. 2 sene önce Hatay depreminden sonra kistlerim ortaya çıktı. İyi huyluydu ve 6 ayda bir sürekli kontrole devam ediyorduk. Sonra hamilelik sürecim başladı. Hamileliğimin 35'inci haftasında elime gelen büyümüş bir kitleyle hemen Ödemiş Devlet Hastanesi'nde genel cerraha gittik. Biyopsi işlemleri yapıldıktan sonra kötü huyluya çevirdiği öğrenildi. Birçok hastane gezdik, bebeğin durumu nasıl olacak diye çok düşündük. Sonrasında bebeğin doğmasının daha iyi olduğuna karar verildi ve buraya geldik."

‘Önceliğim kendimden önce bebeğimdi’

Kanser tanısını ilk duyduğunda bebeğine bir şey olmasından korktuğunu belirten Şen, bu süreçte önceliğinin kızı olduğunu vurguladı.

"Teşhisi ilk duyduğunda önce bebeğime bir şey olur mu? Ona da geçer mi? diye çok korktum. Hamileyken kanser tanısı alan kimseyi duymamıştım. Önceliğim bebeğimdi, kendimden önce onu düşündüm ve onun için mücadele ettim. Hamileliğim için o 2-3 hafta çok zor bir dönemdi ama sonrasında hayata onunla bağlandık. 19 Ağustos'ta dünyaya geldi. Onun olması, bu sürece denk gelmesi hem bizim için iyi hem kötü oldu. Ama o olduğu için zamanın nasıl hızlı geçtiğini anlamıyoruz bile."

‘Bebeğim için yaşıyorum’

Hastalığının ikinci evrede olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini söyleyen Şen, kemoterapi nedeniyle artık bebeğini emziremediğini belirtti.

"5 kez kemoterapi aldım. İlk 3 ay haftalık olarak devam edecek, sonra 21 günde bir alacağım. Kanserli hücre kalmayınca ameliyat olacağım. Emzirmeyi sadece ilk 20 gün, tek göğüsten yapabildim. Son günlerde iyice sütüm artmıştı ama kemoterapi aldığım için şu an emziremiyorum. Ebeler kemoterapi bittikten sonra tekrar süt gelebileceğini söylüyorlar. Bebeğim sayesinde hayata yeniden bağlandık. Onun sayesinde şu an bu süreci daha rahat atlatıyorum. Yoksa yataktan çıkamaz, depresyona girerdim ama şu an bebeğim için yaşıyorum"

‘Kızımız bize ilaç gibi geldi’

Gamze Kocakaya Şen’in eşi Sinan Şen de bu süreçte eşine destek olmaya çalıştığını, kızlarının ailece yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

"Bu süreçte eşimi elimden geldiğince mutlu etmeye çalışıyorum. Ona üzüntümüzü hiç yansıtmamaya çalışıyoruz. Yürüyüşler yapıp kafamızı dağıtıyoruz. Ona destek olmaya çalışıyorum. Ben de evden çalışıyorum, o yüzden İdil ile biraz daha fazla ilgilenebiliyorum. Bu süreç bize aile olarak birlikte olmayı daha iyi öğretti. Böyle nadir yaşanan zorlu bir süreçte kızımız bize adeta ilaç gibi geldi, çok etkili oldu. Babalık duygusu normalde geç yaşanır derler ama Gamze'nin 3 günlük doğum sürecinden şu ana kadar ben çok derinden hissettim. İyi ki böyle bir kızımız var. İyi ki böyle bir eşim var. Ben de ona acil şifalar diliyorum"

‘Tedaviye geç kalmamak için doğumu başlattık’

Gamze Kocakaya Şen’in doğumunu gerçekleştiren İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Dr. Arda Batuhan Karaduman, biyopsi sonucunda hastaya invaziv karsinom adı verilen kötü huylu meme kanseri tanısı konulduğunu belirtti. Karaduman, kemoterapiye gecikmeden başlanabilmesi için doğumun planlandığını anlattı.

"Gamze Hanım, gebeliğinin son dönemlerine yaklaştığında sol göğsünde eline gelen bir kitle görüyor. Biyopsi sonucunda invaziv karsinom dediğimiz kötü huylu bir meme kanseri türü ortaya çıkıyor. Geldiğinde kaygısı çok olan bir hastaydı ama bebek 37'nci haftaya ulaştığı zaman riskli gebelik uzmanlarımız tarafından doğum önerildi. Bir an önce kemoterapiye başlaması için suni sancıyla doğumu başlattık. İki güne yakın süren zorlu bir süreç oldu. Ancak doğum eylemi gerçekleşmeyince anne ve bebeğin sağlığını, süreci zora sokmamak adına sezaryen kararı aldık"

Doğumun ardından kemoterapi başlayana kadar bebeğin emzirildiğini aktaran Dr. Karaduman, gebeliğin daha erken bir döneminde tanı konulması halinde tedavinin ertelenmesinin gerekebileceğine dikkat çekti.

"Eğer hasta gebeliğinin kritik bir haftasında olsaydı beklemek gerekecekti ve tedavisi gecikecekti. Belki de meme kanseri daha da ilerleyecekti. O yüzden şanslı bir vaka diyebiliriz. Şu anda sağlıklı bir şekilde bebeğinin doğumunu gerçekleştirdik, takiplerine ve tedavisine devam ediyoruz" diye konuştu.