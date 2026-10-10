Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Ticaret Borsası (İTB)’de bugün yönetim belli oldu. Pazartesi günü yapılan seçimlerde meslek komiteleri ve meclis üyeleri belli olurken, bugünkü seçimlerde ise İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ile İTB eski meclis başkanı Barış Kocagöz yönetim kurulu başkanlığı için yarıştı. Saat 10.00’da başlayan oylama 15.30’da bitti.

Saatler süren oy kullanma mesaisinin ardından İzmir Ticaret Borsası’nda yönetim kurulu başkanlığı yarışı sonuçlandı. Mevcut Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ile eski Meclis Başkanı Barış Kocagöz’ün yarıştığı seçimde ipi göğüsleyen isim Tuncer oldu.

Toplam 53 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde Ömer Gökhan Tuncer 36 oy alırken Barış Kocagöz 16 oyda kaldı. Bir oyun geçersiz sayıldığı seçim sonucunda Tuncer, 2026-2030 dönemi için İzmir Ticaret Borsası’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Meclis Başkanı Bülent Uçak

Öte yandan meclis üyeleri tarafından İzmir Ticaret Odası’nın 2026- 2030 yılları arasındaki dönemi için Meclis Başkanlığına Bülent Uçak seçildi.

Yönetim listesi belli

Delegelerin oyu ile seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer'in yönetim listesi belli oldu. Delegelerin seçimi sonucunda Tuncer yönetim başkanı olduğunda şu isimler ile yönetime girdi;

ASİL ÜYELER:

NİHAT SAĞIR, DENİZ CELEP, ALİ KOYUNCUOĞLU, MUSTAFA ELMAS, ERDEM BARIŞ KILIÇ, SUAT YILDIRIM, EZGİ ULUSOY YILMAZ, EVREN BAYRAKTAR, ONUR UÇAK, NECATİ POLAT

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ:



UMUT OKAN, ENGİN NOSTAR, HARUN SEYHAN, NİHAT ALPASLAN, ONUR ÇUKUR, MEHMET SARI, HASAN GÜNAYDIN, BÜLENT GÜRBÜZ, CEYHAN BOYACIOĞLU, EREN AKA