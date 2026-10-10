Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'in Urla ilçesindeki Karantina Adası'nda canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Urla’daki Karantina Adası hakkında bilgiler veren Memişoğlu, bakanlık olarak önceliklerinin insanların sağlıklı kalması olduğunun altını çizerek Türkiye'deki ölümlerin yüzde 60'a yakınının tütün kullanımına bağlı hastalıklardan kaynaklandığını belirtti. Türkiye'nin dünyada sigara içme oranı olarak ikinci sırada olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, geçen yıl ülkede 8 milyar paket sigara satıldığını, bunun cirosunun da 20-30 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

“Sigara satışında T.C. kimlik şartı”

Sigara kullanımının ceza ve yasakla değil, daha çok gönüllü olarak bırakılmasını istediklerini ifade eden Memişoğlu, şöyle konuştu: "Kanun hazırlığındaki en temel husus sigaranın görünürlüğü ve doğal bir şeymiş algısını ortadan kaldırmak. Onun için sigarayı görünür olmaktan çıkarmak istiyoruz. Sigarayla ilgili özellikle bazı alanlarda kısıtlamalara gidiyoruz. Okullarda, doğal spor yapılan alanlarda, kapalı alanlarda kısıtlamaya gidiyoruz ve oralardan uzak olmasını istiyoruz. Bunun yanında da esas amacımız şu, belli yaşın altındaki insanlara sigara satılması yasak. Bu satışın TC kimlik numarasını ibraz ederek yapılması sağlanacak. Bu çok önemli bir şey. Yani kime sattığı söylenecek. Aynı zamanda da kafeterya, restoranlardaki şu anki flu olan alanı daha da netleştiriyoruz; hangi alanda içilecek, hangi alanda içilmeyecek. Sigara içmeyenler daha mağdur, arka taraflarda kaldılar. Onu da düzeltiyoruz."

Kanun teklifi Meclis’e sunulacak

Sigara ve tütün konusunda toplumdaki farkındalığı artıracak, sigaranın görünürlüğünü azaltacak, aynı zamanda cezai müeyyideleri daha net ortaya koyacaklarını bildiren Memişoğlu, bununla ilgili kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacaklarının da bilgisini verdi.

“Doğal olan normal doğum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2024'te "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı"nın başlatıldığını hatırlatan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son 1 yılda sezaryen oranını yüzde 15 düşürdüklerini söyledi. Memişoğlu, "Ben bir Sağlık Bakanı olarak hangisinin sağlıklı olduğunu söylemem gerekir. Doğal olanın normal doğum olduğunu söylüyoruz. Bu sağlıklı. Gerektiği zaman sezaryen olabilirler ama dünyada 10 doğumdan sadece biri sezaryen olurken, siz 5'ini, fazlasını yapıyorsanız bu doğal olmayan bir süreçtir” dedi.

“Aşıyla ilgili 8 çalışma yapılıyor”

ASELSAN'la beraber kalp, akciğer makinesini ürettiklerini anlatan Memişoğlu, "Solunum cihazı, Batman'da şu anda fabrikası var, dünyanın 40 ülkesine ihraç ediyoruz ve kendi hastanelerimizde, şehir hastanelerimizde de bu cihazı kullanıyoruz. Mobil röntgen cihazı ASELSAN'ın, aldık bugün, kamu hastanelerimizde o cihazı kullanacağız. Biz şunu söylüyoruz, kendimiz üreteceğiz. Şimdi 8 tane aşıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Allah nasip ederse çok yakın zamanda bunların sözleşmesini yapacağız. Zaten 2 aşı, su çiçeğini, hepatit A'yı kendimiz üretmeye başladık yerli olarak. İnsanlarımıza ücretsiz veriyoruz” dedi.

Raporla ilaç almada kolaylık geliyor

Aile hekimlerini uzman doktor tarafından verilen ilacın devamını da yazabilir hale getirdiklerini ifade eden Memişoğlu, konuyla ilgili yeni bir çalışma yürüttüklerini de duyurdu. Memişoğlu, "Şimdi bir çalışma yapıyoruz. O da şu, ilaç raporu olup, bir kere doktora yazdırıldıktan sonra insanımızı doktora yeniden yazdırma ihtiyacı duymadan o rapordaki ilaçları direkt alabilir hale getireceğiz. Böylece bir daha yazdırmak için o doktora gitmeyecek. Böyle bir çalışma yapıyoruz. Çok yakında inşallah onu da uygun olarak ilan edeceğiz. Böylece insanlarımız ilaç raporu aldıktan sonra bir kere yazdıracaklar, sonra belli elektronik onaylatma aşamasıyla, rahatlıkla hiç doktora yeniden yazdırmadan eczaneden alabilecekler” diye konuştu.