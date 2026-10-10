Son Mühür / Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda geçtiğimiz salı günü yapılan meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri tamamlansa da 52’nci komitedeki seçim sonucuna yönelik tartışmalar sürüyor. Soğutma, İklimlendirme ve Tesisat Sanayi ile Yazılım Sanayi Komitesi'nde meclis üyeliği seçimi bugün üçüncü kez kuraya gidiyor. Eşit oyların ardından yapılan ilk kurada meclis asil üyeliğini kazanan Dr. Ahmet Özken, ikinci çekilişte üyeliği kaybetti. Çiğli İlçe Seçim Kurulu’nun Özken lehine verdiği karar ise İl Seçim Kurulu’ndan döndü. Son olarak bugün saat 16.30’da yeni bir kura çekimi yapılmasına karar verildi.

İki kez kura çekimi yapıldı

EBSO’da 6 Ekim’de yapılan organ seçimlerinde, 4 numaralı sandıkta oy kullanan 52’nci Komite seçmenlerinin tercihleri eşit çıktı. Meclis asil üyeliğinin kime verileceğini belirlemek için kura çekildi. İlk çekilişte Uzuner CMA firması ile Özken firması meclis asil üyesi olarak seçildi. Fakat sandık alanındaki itirazların ardından kura çekimi yenilendi. Bu kez sonuç değişti ve Özken üyeliği kazanamadı. Aynı seçimde peş peşe yapılan iki kuradan farklı sonuçlar çıkması sonrası süreç seçim kuruluna taşındı.

İlçe Seçim Kurulu ilk kurayı esas aldı

İkinci çekilişin sonucuna itiraz eden Dr. Ahmet Özken, Çiğli İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Kurul, 7 Ekim 2026 tarihli ve 2026/40 sayılı kararında, oy pusulasına elle yapılan eklemelerin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle ikinci kurayı geçersiz saydı. Kurul tarafından ilk çekilişin sonucunun esas alınmasına karar verildi. Kararla birlikte, meclis asil üyeliği Özken’in oldu ancak karşı listenin karara itiraz etmesi üzerine bu sefer de seçim İl Seçim Kurulu’na taşındı. Süreç hakkında daha önce Son Mühür'e konuşan Dr. Ahmet Özken, "Burada usül hatası var, bu kanuni eksiklikten dolayı ben ilçe seçim kuruluna başvurdum elimdeki belge ve bilgilerle kurulda benim lehime karar vererek, ilk kuranın geçerli olduğunu söyledi. Bugün ise il seçim kurulunun bugün vereceği karar süreci kesinleştirecek" ifadelerini kullandı.

Son sözü üçüncü kura söyleyecek

İtirazı inceleyen İl Seçim Kurulu, Çiğli İlçe Seçim Kurulu’nun kararını kaldırdı. Böylece 52’nci Komite’deki meclis asil üyeliğinin sahibini belirlemek için yeniden kura çekilmesinin önü açıldı. EBSO’daki tartışmalı seçimde üçüncü kura bugün saat 16.30’da Çiğli İlçe Seçim Kurulu’nda yapılacak.