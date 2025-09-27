Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son altı ayda jandarmanın yürüttüğü kapsamlı arazi taramalarında önemli başarılar elde edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, 30 ilde sürdürülen operasyonlar kapsamında 144 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini ve 18 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Ele geçirilen silah ve patlayıcılar

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, operasyonlarda çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı. Bunlar arasında; 174 el bombası, 119 uzun namlulu silah, 58 mayın ve EYP, 46 kilogram patlayıcı, 13 RPG-7 roketatar, havan ve bombaatar, 4 tabanca, 4 av tüfeği, 34 telsiz, 5 jeneratör ve 16 bin 399 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat bulunuyor.

Geniş kapsamlı operasyonlar

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle yürütülen taramalar; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van illerini kapsadı.

Bakan Yerlikaya’dan tebrik ve mesaj

Yerlikaya, çalışmaların koordinasyonunu sağlayan Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlıklarına teşekkür ederek, “675 bin kişilik içişleri ailesi olarak ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden halkımızın güvenliği için görevimizin başındayız” ifadelerini kullandı.