Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) Genel Sekreteri Cenker Aktaş, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu etkinlikleri kapsamında gerçekleşen coşku dolu Zafer Korteji'ne oda olarak katılım gösterdiklerini açıklayarak, bütün İzmirli yurttaşların 9 Eylül'ünü kutladı.

Zafer Korteji'nde coşku dolu anlar yaşandı

Basmane Polis Merkezi önünden başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe İzmir mülki idari amirleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüşe ellerinde bayraklar ve dövizler taşıyan, marşlar söyleyerek yürüyen korteji İzleyen yurttaşların ise alkışlar ve tezahüratlarla destekledikleri görülürken, Zafer Korteji'nde coşku dolu anlar yaşandı

Cenker Aktaş: 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu hepimize kutlu olsun

Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Zafer Korteji'nde konuşan ve Atatürk'ün ilkelerine sonuna kadar bağlı olduklarınını altını çizen İzmir Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Cenker Aktaş, İzmir'in kurtuluşu herkese kutlu olsun diyerek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“9 Eylül, İzmir'imizin ve yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü. Bu anlamlı günde biz de İzmir Diş Hekimleri Odası olarak Atatürk'ün ilkelerine Cumhuriyete bağlılığımızı göstermek için bugün burada toplandık. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu hepimize kutlu olsun”