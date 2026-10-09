Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, fotoğraf sanatçısı Yusuf Tuvi’nin yarım asırlık çalışmalarından oluşan “Bir Aşkın Portresi: İzmir” sergisini İzmirlilerin ziyaretine açıyor.

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1970’lerden 2000’li yıllara kadar uzanan dönemi içeren sergi, 13 Ekim – 25 Aralık tarihleri arasında Kordon’daki Vasıf Çınar Sergi Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kadrajın merkezinde kent yaşamı ve insan var

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Doğup büyüdüğü kentin sokaklarını 50 yılı aşkın süredir fotoğraflarını çeken Yusuf Tuvi, sergide İzmir’i mimari yapılarının dışında günlük yaşamdan kesitlerle anlatıyor.

Vapur yolculuklarından pazar yerlerinin hareketliliğine, mahalle aralarındaki çocuklardan seyyar satıcılara kadar birçok detay fotoğraflara yansıyor.

Sergi, İzmir'in zaman içindeki dönüşümünü, günümüzde artık var olmayan bazı mekanları ve yaşam tarzlarını da tekrar gündeme taşıyor.

Dün ile bugün arasında görsel bellek

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Sergi, bireysel bir arşiv olmanın ötesinde İzmir’in yarım asırlık kent hafızasını kayıt altına alıyor.

Farklı dönemlere ait fotoğraflar; değişen kent dokusunu, sosyal hayatı ve insan manzaralarını bir araya getirerek geçmişle günümüzü buluşturuyor.

Yusuf Tuvi’nin İzmir’in dönüşümünü kayıt altına aldığı bu özel koleksiyon, 25 Aralık tarihine kadar Vasıf Çınar Sergi Alanı’nda ziyaret edilebilecek.

Muhabir: Beste Temel