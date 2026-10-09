Son Mühür/Merve Turan- İzmir'in Buca ilçesinde belediye ekipleri sıfır atık uygulamalarının kent genelinde daha etkin yürütülmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Buca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, belediye personeline yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin ardından 39 birim müdürüyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Buca’da sıfır atık çalışmaları masaya yatırıldı

Gerçekleşen toplantının adresi Buca Belediyesi Meclis Salonu oldu. Koordinasyonunun İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Çevre Mühendisi Yakup Ateş'in üstlendiği toplantıda, sıfır atık uygulamaları ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Düzenlenen toplantıda hayatın doğal akışında olan ve fark etmediğimiz bir çok konuya parmak basıldı. Atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm, bitkisel atık yağların toplanması, atık pil ve ilaçların doğru şekilde teslim edilmesi ile organik atıkların değerlendirilmesi gibi konularda bilgilendirme yapılan toplantıda sıfır atık uygulamalarının belediye bünyesinde daha etkin yürütülmesi için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

İklim değişikliği ve karbon ayak izi de gündemdeydi

Ayrıca bir diğer çarpıcı konu ise iklim değişikliği, karbon ayak izinin azaltılması ve kompost uygulamaları gibi sürdürülebilir çevre başlıkları oldu.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Çevre Mühendisi Yakup Ateş, konuya ilişkin yaptığı açıklamlarda çevrenin korunması ve sıfır atık çalışmalarında toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi önemsediklerini söyledi. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer'e de değinen Ateş hayata geçirilen çalışmalara verilen desteğin önemine dikkat çekerek “Başkanımızdan aldığımız güçle kısa zamanda çalışmalarımızda önemli aşama kaydettik” dedi.

Yakup Ateş’ten birim müdürlerine iş birliği çağrısı

Ateş çevre konusunda etkin mücadele ve hızlı müdahale anlayışıyla çalıştıklarını ifade ederek vatandaşın yaşadığı sorunlara mevzuat ve sorumluluk alanları çerçevesinde, diğer kurum ve kuruluşlarla da koordinasyon halinde çözüm üretmeye devam ettiklerini ve bu mücadelede tüm birim müdürlüklerinin desteklerine çok önemli derece ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

Düzenlenen toplantıda tam 39 birim müdürünün çevre ve sıfır atık uygulamalarına ilişkin soruları da ele alındı. Toplantı gündemine dair sorular Çevre Mühendisi Yakup Ateş tarafından cevaplandı. Toplantı sonunda ise yapılan değil de belediye bünyesinde yürütülebilecek çalışmalar değerlendirildi.

