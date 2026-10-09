Son Mühür- İzmir’in Çeşme Belediyesi’nde imar ve ihale süreçlerinde usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 7 Ekim 2026 tarihinde kapsamlı bir operasyon düzenlemişti. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda; Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar, Fen İşleri ve Emlak müdür vekilleri, ÇEŞTUR büro çalışanları, işletme sahipleri ve bir emlakçının da aralarında bulunduğu toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma dosyasındaki gizli çekim videolar ve telefon görüşmeleri, üst düzey yöneticilerin doğrudan pazarlığa girmeyerek işlemleri alt kademedeki memurlar üzerinden yürüttüğünü ve "duyulmasın" uyarısıyla hareket ettiklerini ortaya koymuştu.

Gözaltındaki 12 şüphelinin emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği öğrenildi.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"İzmir İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması, her türlü suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda; İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çeşme İlçesi Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan (12) şüpheli, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin sağlanması ile kaçakçılıkla mücadele etmek için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."