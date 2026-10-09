Son Mühür/Hüseyin Demir Efeler Ligi’nde büyük heyecanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Altekma Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken Kupa Voley’de parkeye çıktı. İzmir temsilcisi, geçen sezon kulüp tarihinde bir ilke imza atarak Avrupa Kupaları’nda sahne alırken CEV Challenge Cup’ta üçüncü oldu. Altekma’nın kaptanı Maksim Buculjevic ile bir araya geldik. Sırp milli pasör, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunurken genç ve dinamik kadroyla mücadele ettiklerini belirti. Maksim, hırsla ve tutkuyla her geçen gün daha çok mücadele ettiklerini vurgularken İzmirli voleybolseverleri maçlara davet etti.

“Takımın kimyası iyi”

Sezon öncesi takımın uyumu ve kimyasının iyi olduğunu belirten Altekma Spor Kulübü’nün kaptanı Maksim Buculjevic, “İzmir’de düzenlediğimiz turnuva bizim için çok verimli geçti. Geçtiğimiz sezondan bu sezona çok oyuncu değiştirdik. Yenilen takımla birlikte uyumu ve kimyayı sağladık. Antrenmanlarda ve maçlarda elimizden gelen en iyi performansı sahaya yansıttık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2026-2027 sezonunda önce oynadığımız turnuva iyi oldu” diye konuştu.

“Genç ve dinamik kadroyla sahadayız”

Genç ve dinamik kadroyla mücadele ettiklerini vurgulayan, Efeler Ligi’ndeki kalite ve rekabete dikkat çeken Altekma Spor Kulübü’nün kaptanı Maksim Buculjevic, “Ligin kalitesi her sene artıyor. Efeler Ligi’nde tüm takımlar yatırımlarını ve bütçelerini artırıyor. Bizim diğer kulüplerden farkımız genç oyuncularla sahada olmamız. Genç ve dinamik kadroyla sahayız. Hedefimizde gençler var. Onların gelişimini görmek, yol göstermek için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Hırsla ve tutkuyla yolumuza devam ediyoruz”

Hırsla, tutkuyla ve azimle çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Altekma Spor Kulübü’nün kaptanı Maksim Buculjevic, “Adım adım ilerliyoruz. Sezon öncesi turnuvadan önce Jackson Young ve Jordan Ewert takıma dahil olduktan sonra adapte oldu. Bazı kiralık oyuncularımızda sezon başında kendi kulüpleriyle oynama fırsatı oldu. Onlarda geç katıldı. Her hafta hırsla, tutkuyla ve çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Bir arada çalışıp daha da iyi olacağız” dedi.

“Türkiye’de voleybol üst seviyede”

Filenin Sultanları ve kadın voleybolundaki başarılarla Türkiye’de voleybolun üst seviyede olduğunu belirten Altekma Spor Kulübü’nün kaptanı Maksim Buculjevic, “İtalya ve Polonya Ligleri, çok kaliteli ve sert lig. Her geçen gün milli takım ve kulüpler bazında milli takımımız gelişiyor. Bizlerde gelişmelerin farkındayız. Türkiye’de ve İzmir’de voleybol sürekli gelişiyor. Özellikle Filenin Sultanları ve kadın voleybolundaki başarılarla voleybola yoğun bir ilgi ve talep olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İzmirli voleybolseverleri maçlara bekliyoruz”

İzmirli voleybolseverleri maçlara davet eden Altekma Spor Kulübü’nün kaptanı Maksim Buculjevic, “Kısıtlı bir seyircimiz var. Bu sene daha fazla seyircimiz olacaktır. Genç ve dinamik bir takımımız var. Onların gelişimini yakından takip etsinler, bizlere her zaman destek olsunlar. Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bizleri her zaman desteklesinler. Son topa kadar mücadele edeceğiz… Taraftarlarımızın, voleybolseverlerin desteğine ihtiyacımız var” diye sözlerini sonlandırdı.