Merve Turan / Son Mühür - Bornova Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla yürüttüğü saha mesaisine ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Altındağ bölgesindeki Serintepe Mahallesi’ni ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki; Mahalle Muhtarı Latif Tek ve teknik birim sorumlularıyla birlikte sokaklardaki beton serim işlemlerini yerinde inceledi. Eşki, Bornova’nın hiçbir sokağında sorun kalmayana dek durmaksızın çalışacaklarının altını çizdi.

"Çamkule’den sonra ikinci büyük hamle Serintepe’de"

İlçedeki ulaşım kalitesini yükseltmek için ekiplerin yoğun bir tempoyla sahada olduğunu belirten Başkan Ömer Eşki, "Ekiplerimiz Serintepe’de muhtarımızın rehberliğinde çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Acil müdahale gerektiren tüm sorunlu sokaklarımızı tek tek tespit ettik. Çamkule Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaların ardından ikinci büyük betonlama hamlemizi de burada başlatmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm sokaklar hak ettiği konfora ulaşacak"

Serintepe’deki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını vurgulayan Eşki, "Sadece bir hafta içerisinde mahallede ihtiyaç duyulan tüm sokaklardaki betonlama işlemlerini bitirip halkımızın hizmetine sunacağız. Bornova'nın tüm sokaklarını; asfalt, kilit taşı ya da beton, ihtiyaç neyi gerektiriyorsa o hale getirene kadar durmayacağız. Muhtarımız hizmet getirmek için tatlı bir baskı yapıyor, anlaştığımız rakamın üzerine çıkarak daha fazla sokağa beton atacağız. Bornovalıların mutluluğu ve konforu için ne gerekiyorsa feda olsun" dedi.