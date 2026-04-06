Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meslek Fabrikası binasına yönelik uygulamalara sert tepki gösterdi. Tugay, yüzde 100 mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan binanın tapusuna “hukuksuz şekilde el konulduğunu” belirterek, açılan davanın devam etmesine rağmen binanın boşaltılması için baskı yapıldığını ifade etti. Sabah saatlerinde yapılan müdahaleye de dikkat çeken Tugay, belediyeye ait hizmet binasının “yüzlerce polis tarafından ablukaya alınmasının İzmir tarihine utanç olarak geçeceğini” söyledi.

“Türkiye’nin itibarı zedeleniyor”

Öte yandan Tugay, Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen “Tek Sağlık Zirvesi”ne konuşmacı olarak davet edildiğini ancak yaşanan gelişmeler nedeniyle Fransa’nın Lyon kentinden konuşmasını yapamadan İzmir’e dönmek zorunda kaldığını açıkladı. Bu durumun Türkiye’nin uluslararası itibarı açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirten Tugay, “Bir toplantı küçük görülebilir ancak ülkemize olan güven bu şekilde zedeleniyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında yaşanan süreci “hukukun ayaklar altına alındığı bir zorbalık” olarak nitelendiren Tugay, mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, “Şehrimizi ve haklılığımızı savunmayı sürdüreceğiz” dedi.