İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı Köyü, bugünkü idari adıyla Orhanlı Mahallesi, Karakoç Deresi’nin oluşturduğu vadide yer alıyor. Urla sınırına oldukça yakın olması nedeniyle zaman zaman Urla ile anılan yerleşim, idari olarak Seferihisar’a bağlı bulunuyor.

Kızılçam ormanları ve Akdeniz makilikleriyle çevrili Orhanlı, Seferihisar ilçe merkezine yaklaşık 18, İzmir şehir merkezine ise 50-55 kilometre uzaklıkta.

Köyün geçiminde zeytin başrolde

Yaklaşık 1.300-1.400 kişinin yaşadığı Orhanlı’da en önemli geçim kaynağını zeytincilik oluşturuyor. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede özellikle erkence zeytini ve bu çeşitten elde edilen zeytinyağı öne çıkıyor.

Köyde ayrıca mandalina, enginar ve orman ürünleri üretimi yapılırken küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık da sürdürülüyor.

Eski okul bugün Doğa Okulu olarak kullanılıyor

Orhanlı’nın dikkat çeken noktalarından biri de Doğa Okulu. Eski Orhanlı İlkokulu restore edilerek Doğa Okulu’na dönüştürüldü. Burada doğa takvimi, geleneksel mimari, doğa dostu tarım ve ekoloji üzerine çalışmalar yürütülüyor.

Yerleşim; Eski Orhanlı, Yeni Orhanlı, Karakise ve Temese gibi farklı bölümlerden oluşuyor. Taş evler ve doğal doku köyün görünümünü belirliyor.

Orhanlı’ya toplu taşımayla da gidiliyor

Özel araçla İzmir’den yaklaşık bir saatte ulaşılan Orhanlı’ya toplu taşıma seçeneği de bulunuyor. Seferihisar’dan 989 numaralı Orhanlı-Seferihisar hattı ve köy dolmuşları kullanılıyor. Cumaovası Aktarma Merkezi yönünden ise 829 numaralı hat köye ulaşım sağlıyor.

Zeytinyağının yanı sıra ev yapımı tarhana, salça, erişte, doğal bal ve yöresel otlar da köylülerin gelir kaynakları arasında bulunuyor. Doğa Okulu ve çevrenin ekolojik yapısı ise Orhanlı’ya hafta sonu gelen ziyaretçi sayısını artırıyor.