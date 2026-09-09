Son Mühür- Keyifli bir tatil geçirmek için yola çıkıyorsunuz ve öfkeli bir çift bir anda tatilinizi kabusa çeviriyor. İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Uğur Özer'in başına gelenlerin kısa özeti bir anlamda bu.



2 Eylül'de 35 BCC 046 plakalı aracıyla Datça'ya gelen Uğur Özer, boşalan bir park yerine geçici bir süre için aracını park etti.

Eşiyle birlikte denizin tadını çıkartan Özer'in aracının başına geldiğinde gördüğü görüntü, ''bu kadar da olmaz'' dedirtecek türdendi.

Gerekçe site önü...



Aracınının silecekleri kaldırılmış, anahtarla çeşitli yerleri boyasına gözler görülür şekilde çizilmiş olarak gören Uğur Özer, aracındaki kamera sistemi sayesinde olayla ilgili sis perdesini kısa süre içinde çözmeyi başarmış.

İlk planda aracına zarar veren çiftin kim olduğunu bulup konuşmak isteyen Uğur Özer, kısa zaman içinde söz konusu saldırgan çifte ulaşarak, neden böyle bir şey yaptıklarını sormuş.

Aldığı cevap, ''Site önüne park ettin. Site yönetiminin bu konuda kararı var'' olmuş.

Bir de hakaret ettiler...



Yaşadıklarını Son Mühür'e anlatan Uğur Özer,

''Araç kameramda her şey çok net olarak görülüyor. Önce bir adam gelip sileceğini kaldırıyor, sileceği kaldırırken de aracıma zarar verdiğini gördüğü halde bunu yapıyor. Ardından yaklaşık 2 saat sonra sonra bir kadın geliyor ve çantasından anahtar çıkartarak etrafı kolaçan etmiş, erkek şahıs aracın sağ arka kapısını boydan boya çizmiş.



Bunların kayıtta olduğunu söyleyip, zararımı karşılamamı istediğimde, isminin Fazıl Mustafa Cesur olduğunu öğrendiğim kişi kesinlikle bunu yapmayacağını söyledi. Polise şikayet edeceğimi söylediğimde aracıma zarar veren çift, bana ve eşime 'manyaklar, psikopatlar' şeklinde hakaret etti'' açıklamasında bulundu.

Uğur Özer, aracına zarar veren çift hakkında yargı sürecini başlattığını vurguladı.

İYİ Partili eski vekil çıktı...



Olayı, basit bir otopark kavgasından çıkaran gelişmeyse, kocasıyla birlikte araca zarar veren kişinin siyasi kimliği oldu.

Eşiyle birlikte araca zarar verip, Özer çiftine hakaret eden kişinin İYİ Parti 27.dönem Isparta milletvekili olarak görev yapan Aylin Cesur olduğu ortaya çıktı.

Cesur çifti hakkında şikayette bulunduğunu vurgulayan avukat Uğur Özer, ''Hanımefendi siyasetçiymiş. Siyasi hizmetine demek ki böyle devam ediyor'' mesajı verdi.