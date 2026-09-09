Sokaktaki sıradan vatandaşın alım gücünü ezecek, servisçiden marketçiye kadar her sektörü vuracak bu yeni tablo, İzmir sokaklarında şimdiden büyük bir tedirginlik yarattı.

Körfezin Karşı Yakasına Geçmek Bile Ateş Pahası

ABD ile İran ekseninde tırmanan siyasi inatlaşma, dünya ekonomisinin kalbine adeta bir bomba gibi düştü. Gemilerin güvenli geçiş yapamadığı Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik, Brent petrol fiyatlarını 97,72 dolar gibi uçuk bir noktaya taşıdı. Uzak diyarlardaki bu bilek güreşinin sonucunu, her sabah Çiğli'den Bornova'ya işine gitmeye çalışan vatandaş cebindeki son kuruşuyla ödüyor. Dünya piyasaları bu ateşle yanarken, bizim yakada fiyatların durulması imkansız.ü

Doksan Lira Kabusu Gerçek Oldu

Geçtiğimiz 4 Eylül'de pompaya yansıyan o korkunç rakamların acısı hala taptaze. Motorinin litresine bir gecede eklenen 8 lira 24 kuruşluk fark, İzmirli şoförleri tam anlamıyla kontrpiyede bıraktı. Gelen bu şiddetli fiyatlamanın ardından şehrin genelinde mazot 90 lira 29 kuruş gibi tarihi bir rekora ulaştı. Benzin ve LPG de bu furyaya ayak uydururken, şahsi araçla trafiğe çıkmak lüks olmaktan çıkıp tamamen imkansız hale gelmeye başladı.

Vergi Yağmuruyla Gelen 14,40 TL'lik Çöküş

Mevcut fiyatlar yetmezmiş gibi, ekonomi yönetiminin planladığı yeni vergi güncellemeleri tam bir yıkım getirecek. Konunun uzmanlarının dikkat çektiği hesaplamalara göre, ekim ayında motorindeki ÖTV oranı 3 lira birden yükselecek. Bunun KDV'li yansıması ise direkt 7 lira 20 kuruş olacak. Aynı senaryo kasım ve aralık aylarında da devam ederse, vatandaş yeni yıla girmeden mazotta 14 lira 40 kuruşluk devasa bir ek külfetle yüzleşmek zorunda kalacak.

Pazardan Sofraya Taşınan Ağır Fatura

Kemeraltı'nda tezgah açan esnaftan, halden mal çeken manava kadar herkes bu akıl almaz harcamaların altında eziliyor. Nakliye bedelleri uçtukça, Kemeraltı'ndaki domatesin, peynirin fiyatı da aynı hızla tavan yapıyor. Aldığı maaş daha ayın ortası gelmeden suyunu çeken dar gelirli İzmirliler, ellerinde kalan son bozukluklarla bu enflasyon dalgasına karşı nasıl direneceğini bulmaya çalışıyor.