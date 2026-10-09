Son Mühür- Yücel Erten'in 'darbe' olarak nitelendirdiği bir düreç sonunda kurucusu olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiytroları Genel Sanat Yönetmenliği koltuğunun yeni sahibi Levent Üzümcü'nün olmuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ardından Levent Üzümcü şair Metin Altıok'un dizeleri ve '' Gördüğüm lüzum üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum'' mesajı geldi.

Yargıdan iki kez çıkan karara rağmen...



Üzümcü'ye, görev yaptığı dönmede işten çıkardığı personel arasında yer alan İzmir Şehir Tiyatroları kurucu direktörlerinden Özlem Karabay'ın tepkisi ise dinecek gibi görünmüyor.

Hakkındaki kararı yargıya yaşıyan ve iki kez işe dönüş için mahkemeden karar çıkartan Karabay, yargı kararlarına rağmen kendisini yeniden işe almayan Levent Üzümcü'ye sert sözlerle seslendi.

Kendisinin talebiyle atıldım...



''Levent Üzümcü,

Sana ah’ım büyüktür'' diyen Özlem Karabay,

''Memuriyetimden istifa ederek, kurmak ve sürdürmek üzere geldiğim, kurucularından olduğum, 3,5 yıl yoğun emekle çalıştığım İzmir Şehir Tiyatroları’ndan, Levent Üzümcü’nün gelişiyle birlikte kendisinin talebiyle atıldım.

1,5 yıl süren davada mahkeme tarafından iki kez haklı bulunmama rağmen, Üzümcü bu yönde irade kullanmadığı için geri alınmadım.

Hayatımı, geleceğimi kararttın Levent Üzümcü. Zerre kadar da vicdan azabı duymadın. Bu konuda söylediklerin de benim yaşadığım gerçekle hiçbir zaman örtüşmedi.

Tarlamı, geleceğimi yaktın yıktın ve gidiyorsun…

Sana ah’ım büyüktür'' sözleriyle Levent Üzümcü'ye olan tepkisini dile getirdi.

Sol görüşlü sanıyorsunuz ama...



Sürecin tanıklarından biri olan Avukat Müge Özarmağan ise,

''zmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 70 yıldan sonra 2021 yılında tekrar sahnelerini açmıştı. Yücel Erten güzel bir kadro oluşturmuş ve Özlem Karabay da bu kadronun önemli bir taşıydı. Yanılmıyorsam bu görev için Bursa’dan gelmişti. Levent Üzümcü gelip Yücel Beyi ve ekibini kovaladı. Yani öyle her kaşı gözü kara muhalifi sol görüşlüyü bir şey sanıyorsunuz işin aslını da bilin. Hani birinin ekmeğiyle oynamak da ne kadar sosyalizm takdir sizin'' sözleriyle Üzümcü'nün sosyal demokrat duruşunun yeniden sorgulanması çağtısında bulundu.