Son Mühür - Geçen hafta gerçekleşen indirime rağmen yüksek seyrini koruyan akaryakıt fiyatlarında sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, 10 Ekim Cumartesi gece yarısından itibaren pompa fiyatlarında önemli değişikliklere gidilecek. Gece yarısı itibarıyla motorine 6,40 TL artış yapılırken, benzin grubunda ise 96 kuruşluk indirime gidilecek. Otogaz (LPG) fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Motorin 100 TL sınırına dayandı

Gelecek dev zamla birlikte motorin fiyatları rekor seviyeye ulaşacak. Zammın pompaya yansımasıyla birlikte motorinin litresi; İstanbul Avrupa Yakası’nda 90,20 TL’den 96,60 TL’ye, Anadolu Yakası’nda 96,40 TL’ye, Ankara’da 97,70 TL’ye, İzmir’de ise 97,90 TL’ye yükselecek.

Benzin grubundaki 96 kuruşluk indirimin ardından ise litresi; İstanbul Avrupa Yakası’nda 83,74 TL’ye, Ankara’da 84,74 TL’ye, İzmir’de ise 84,94 TL’ye gerileyecek. Otogaz ise İzmir'de 41,20 TL seviyesindeki sabit fiyatıyla satılmaya devam edecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları hesaplanırken; Akdeniz piyasasındaki günlük işlenmiş ürün fiyatları ve dolar kurundaki değişimler esas alınıyor. Bu veriler doğrultusunda hesaplanan gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK payı eklenerek kdv hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Dağıtım şirketlerinin belirlediği nakliye ve bayi marjları ile KDV’nin de eklenmesiyle nihai pompa fiyatı oluşuyor. Dağıtım firmalarının uyguladığı serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar kentler ve istasyonlar arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.