Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ve fon süreçlerine ilişkin sürdürülen geniş çaplı soruşturmalarda adli süreç hız kazandı. Basın-yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte paylaşımlar ve açıklamalar yapıldığı iddiasıyla başlatılan incelemeler doğrultusunda yeni adımlar atıldı.

Ömer Çelik hakkındaki açıklamalar gerekçe gösterildi

Soruşturma dosyası kapsamında; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte beyanlarda bulundukları tespit edilen gazeteci Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından harekete geçen emniyet güçleri, Sevinç ve Balcı’yı "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına aldı.

İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç 'şüpheli' sıfatıyla çağrılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yaptığı kamuoyu bilgilendirmesinde fon soruşturmasına ilişkin yürütülen süreçte gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınması için adli makamlara hazır edilmeleri talimatını verdiğini duyurmuştu. Başsavcılık açıklamasında, basın-yayın organları ve sosyal medyada yer alan beyanların incelendiği ve adli soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulanmıştı.

Fon soruşturmasında yaşananlar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine bağlı 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi. Fonların bir kısmının borçlarını ödeyemeyerek temerrüde düştüğü belirtildi. TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY’e ait fonların alım satım işlemleri durdurulurken, tasfiye sürecinin İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından altı ayda tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şirket yöneticileri ve portföy yöneticilerinin de aralarında bulunduğu, eski Merkez Bankası başkan yardımcısının da dahil olduğu 85 kişinin tutuklu olduğu bildirildi.

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin, nisan ayında bir fon aracılığıyla toplam 163 milyon 46 bin liralık hisse alımı yaptığı ve 2 milyar 170 milyon lira çektiği, böylece 2 milyar 6 milyon 960 bin lira kazanç sağladığı öne sürüldü. Kaya, 27 Eylül’de hakkındaki iddialara yanıt vermeden görevinden istifa etti. Kaya ve eşi, 7 Ekim akşamı soruşturmayı yürüten savcıya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık bir saat süren ifadelerinin ardından adliyeden ayrılan çift, yatırımları konusunda herhangi bir kişi tarafından yönlendirilmediklerini belirtti.

İlyas Kaya ise soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından vicdani rahatsızlık duyduğunu ifade ederek yatırım kazançlarını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bildirilen hesaba aktardığını beyan etti.