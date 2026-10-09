İstanbul’un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta 8 Ekim Perşembe günü saat 05.40 sıralarında meydana gelen faciada zamanla yarış sona erdi. 1987 yılında inşa edilen 7 katlı binanın ilk üç katının henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çökmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Ekiplerin binadaki yeni çökme ve kayma riskine rağmen zamana karşı yürüttüğü zorlu operasyonlarda, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 10 vatandaş enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalan sakinler ise güvenli şekilde tahliye edildi.

Cansız bedenine ulaşılan son kişi Hüseyin Özkurt oldu

Arama kurtarma çalışmalarında acı haberler art arda geldi. İlk saatlerde 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, ilerleyen saatlerde can kaybı önce 4’e çıktı. Enkaz altında kalan son kişi olan 60 yaşındaki Hüseyin Özkurt’un da cansız bedeninin çıkarılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler enkaz alanındaki faaliyetlerini sonlandırdı.

1987 yapımı bina mühürlendi

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 1987 yılında inşa edilen binanın zemin katında iş yeri, üst katlarında ise 12 daire bulunuyordu. Toplam 33 kişinin yaşadığı binada, çökmenin yaşandığı 4 dairede kaydı bulunan 14 kişinin etkilendiği bildirildi.

Çökme sonrası çevredeki yapılar için de alarm verildi. Aynı sokakta bulunan biri 7, diğeri 4 katlı olmak üzere 2 bina tedbir amacıyla mühürlendi ve sakinleri tahliye edildi.

Mimar ve şantiye şefi gözaltında!

Çökmenin kesin sebebinin tespiti için geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatıldı. Binada kaçak kat iddiaları gündeme gelirken, yapının mimarı ve dönemin şantiye şefi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, binanın planlama, inşaat, ruhsat ve olası tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmal veya kusuru bulunup bulunmadığını araştırmak üzere 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi.