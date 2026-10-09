Son Mühür- Edebiyat kitaplarından 'trajedi' kelimesinin silinip yerine ''Gazze'' yazılmasına kapı aralayacak kadar mağdur olan topraklar 20 binden fazlası çocuk, 70 binden fazla Filistinli'nin hayatını kaybetmesine tanık oldu.

Barış görüşmeleri ve ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik bombardımanınıa devam eden İsraile karşı en dikkat çekici hamlelerden biri, İsrail menşeli ürünlere karşı uygulanan boykot girişimi olmuştu.

''İnsanlığın Sınavı Gazze'' başlıklı Cuma hutbesiyle Gazze^de devam eden trajediye sessiz klamyacağını gösteren Safi Arpaguş liderliğindeki Diyanet İşleri Başkanlığı,

''Tarih boyunca bütün zalimler aynı yanılgıya düştüler, kendilerini yenilmez zannettiler. Ancak hakkın galip geleceğini yüzlerine haykıran birileri daima çıkıverdi. Tıpkı Gazzeli bir yavrumuzun dediği gibi: “Evimizi yıkarsanız yenisini yaparız, okulumuzu yıkarsanız yenisini kurarız. Biz hiçbir yere gitmiyoruz!” sözlerine atıfta bulundu.

Tüketici olarak gücümüz var...



''Gazzeli kardeşlerimizin imtihanı sabretmekse bizim imtihanımız unutmamak, onların imtihanı direnmekse bizim imtihanımız duyarlı olmak, onların imtihanı yoklukla mücadeleyse bizim imtihanımız imkânlarımızı onlarla paylaşmaktır'' hatırlatmasının bulunulduğu bu haftaki Cuma hutbesinde, müminlere tüketici olarak ellerinden tuttukları gücün büyüklüğüne işaret edildi.

''Sahip olduğumuz tüketim gücünü de hafife almamalıyız'' vurgusunun yapıldığı hutbede,

''boykotu gelip geçici bir tepki değil, zulme karşı bilinçli ve ahlaki bir tavır olarak görmek gerekir'' hatırlatmasında bulunuldu.

