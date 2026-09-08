Ocak 2027’den itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret rakamı için geri sayım başladı. Hükümetin açıkladığı yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4, 2027 yılı enflasyon hedefinin ise yüzde 21,0 olarak güncellenmesiyle birlikte masadaki olası zam oranları ve maaş senaryoları netleşmeye başladı.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK VE YÜZDE KAÇ ARTACAK?

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammı; OVP enflasyon hedefleri, ekonomik büyüme verileri ve refah payı oranları dikkate alınarak belirlenecek. Ekonomi uzmanları ve piyasa beklentilerine göre 2027 yılı asgari ücret zam oranının yüzde 20 ile yüzde 30 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor. Enflasyondaki düşüş eğilimi ve geçmiş yıllardaki refah payı uygulamaları göz önüne alındığında, nihai artış oranının yaklaşık yüzde 30 seviyesinde şekillenebileceği tahmin ediliyor.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI (%20, %25, %30 İLE KAÇ TL OLUR?)

Mevcut 28.075,50 TL olan net asgari ücret tutarına göre farklı zam oranlarında oluşacak olası net maaş senaryoları şu şekildedir:

Yüzde 20 Zam Yapılırsa: Net asgari ücret yaklaşık 33.690 TL seviyesine yükselecek.

Yüzde 25 Zam Yapılırsa: Net asgari ücret yaklaşık 35.094 TL seviyesine yükselecek.

Yüzde 30 Zam Yapılırsa: Net asgari ücret yaklaşık 36.498 TL seviyesine yükselecek.

MEVCUT NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

1 Ocak 2026 tarihinden bu yana yürürlükte olan mevcut asgari ücret ve işveren maliyet kalemleri şu şekildedir:

Net Asgari Ücret: 28.075,50 TL

Brüt Asgari Ücret: 33.030,00 TL

İşverene Toplam Maliyeti: 40.874,63 TL

Aylık Asgari Ücret Desteği: 1.270,00 TL

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK, ALMANYA MODELİ NEDİR?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık 2026'da ilk toplantısını yapması bekleniyor.

Görüşmeler öncesinde HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan komisyonun yapısına ilişkin "Almanya Modeli" önerisi geldi:

Temsilde Değişiklik Talebi: İşçi tarafının haklarının korunması için komisyonun daha demokratik ve adil bir yapıya kavuşturulması gerektiği belirtildi. 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu, gram ve çeyrek altın bugün düştü mü? İçeriği Görüntüle

Almanya Modeli Önerisi: Bu sistemde ücret pazarlığı, bağımsız bir hakem başkanlığında yalnızca işçi ve işveren temsilcileri arasında doğrudan yürütülüyor. Hükümet masada taraf olmak yerine, iki tarafın üzerinde uzlaştığı rakamı resmi olarak ilan ediyor.