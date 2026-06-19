Son Mühür/Merve Turan- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenen "DEÜ Konferansları" serisinin ikinci buluşmasında, akademik dünyayı yakından ilgilendiren önemli konular konuşuldu. Program DEÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programda akademik dergilerin gelişim süreci, bilimsel yayıncılık ekosistemi, açık erişim politikaları ve dijital dönüşümün akademik iletişim üzerindeki etkileri ele alındı.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen organizasyona; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) Müdürü Prof. Dr. Ali Osman Kılıç'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

"Açık bilim yaklaşımını destekliyoruz"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, “Bilimsel bilginin üretimi kadar paylaşılması ve erişilebilir kılınması da günümüz akademik dünyasının en önemli sorumlulukları arasında yer alıyor. Açık erişim uygulamaları, bilginin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunarken, araştırmaların görünürlüğünü ve etkisini de artırıyor. Yapay zekâ teknolojileri ise araştırma süreçlerinden bilimsel yayıncılığa kadar pek çok alanda yeni imkânlar sunuyor.

Ancak bu dönüşüm sürecinin etik ilkeler ve bilimsel kalite standartları çerçevesinde yönetilmesi büyük önem taşıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak açık bilim yaklaşımını destekliyor; dijital dönüşümün sunduğu fırsatları bilimsel üretim kapasitemizi güçlendirecek şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz.

Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin bu alandaki güncel gelişmeleri yakından takip etmelerini son derece kıymetli buluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Akademik yayıncılığın evrimi ve yapay zeka gündemi

Konferansta konuşan TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu ise katılımcılara kademik dergilerin tarihsel gelişiminden günümüzdeki bilimsel yayıncılık uygulamalarına kadar uzanan ayrıntılı bir değerlendirmede bulundu.

Ayrıca programda yapay zeka teknolojilerinin araştırma süreçlerinde kullanımı, akademik yayıncılıkta ortaya çıkan yeni fırsatlar, veri yönetimi, araştırma etiği ve bilimsel iletişimin geleceği gibi güncel başlıklara da değinildi.