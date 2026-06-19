Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'in simge yerlerinden olan Kültürpark, eski lunapark alanının değişimiyle yepyeni bir görünüme büründü.

Yıllardır atıl duran ya da beton yığını olarak hatırlanan arazi, artık şehrin tam ortasında yeşillerin dolu olduğu bir buluşma noktasına dönüştü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgeyi beton zeminden tamamen temizleyip 4 bin 300 metrekarelik büyük bir çim alana çevirdi. 16 bin kişiyi aynı anda ağırlayabilecek bu yeni alan, yalnızca konserlerle değil; spor köşeleri ve keyifli kafesiyle de dikkat çekiyor.

"Yeşil bir ortamda vakit geçirebileceği yeni alan oluşturuldu"

Kültürpark’ın bu bölümünü şehrin ortasında bir "nefes alanı" olarak kurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Turizm AŞ İşletmeler Müdürlüğü’nden Pınar Salman, alanın amacını,

"20 Haziran’da Yoga Festivali düzenlenecek. Katılımcılar saat 18.30’dan itibaren etkinliklere dahil olabilecek, akşam saatlerinde ise konser gerçekleştirilecek.

22 Haziran’da da İzmir Oda Orkestrası, film müziklerinden oluşan repertuvarıyla sahne alacak. Vatandaşlarımızın hem sosyalleşebileceği hem de yeşil bir ortamda vakit geçirebileceği yeni bir alan oluşturuldu.

Gündüz saatlerinde fark edilmeyen tasarım, ışıklandırmanın devreye girmesiyle birlikte devasa bir zeytin ağacına dönüşüyor. Böylece alan, akşam saatlerinde de etkileyici bir görünüme kavuşuyor." diyerek anlattı.

"İzmirlilerin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek"

Zeytin Sahne’nin yalnızca belirli bir kesime değil, kapıdan giren herkese hitap ettiğinin altını çizen Salman, "Burası tüm yurttaşlarımıza açık bir alan.

Her yaş grubundan insanın, sporseverlerin ve kentin içinde kısa bir mola vermek isteyen herkesin gelebileceği bir ortam oluşturuldu.

Yaklaşık 16 bin kişilik kapasiteye sahip bu alan, İzmirlilerin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği bir yaşam alanı oluştu"

Pınar Salman, Başkan Cemil Tugay’ın kente nefes aldırma hedefinin bu projeyle somutlaştığını belirterek, "Kültürpark’ta yürütülen dönüşüm çalışmalarının somut sonuçlarını görmeye başladık.

Göl Gazinosu ve Mogambo hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu alanda ise İzmirli Kahve, spor istasyonu ve etkinlikler sırasında hizmet verecek yeme-içme noktaları yer alıyor.

Böylece vatandaşlarımızın günün farklı saatlerinde vakit geçirebileceği çok yönlü bir yaşam alanı oluşturulmuş oldu." dedi.