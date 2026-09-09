Merve Turan / Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini kentin farklı noktalarına yaymak amacıyla “Alternatif Park Konserleri” serisini hayata geçiriyor. Ağırlıklı olarak İzmir’in yerel müzik gruplarının ve sanatçılarının yer alacağı projeyle, kentteki müzik üretiminin desteklenmesi ve yerel sanatçıların İzmirlilerle doğrudan buluşması hedefleniyor. Çim alanlarda düzenlenecek konserlerde sanatçılar doğrudan halkın arasında yer alacak, kent sakinleri ise açık havadaki doğal atmosferde müzik dinleme imkânı bulacak.

İlk konser 13 Eylül'de Bostanlı'da verilecek

Etkinlik serisinin açılış programında The Gaffers Band müzikseverlerle buluşacak. İlk konser 13 Eylül’de Karşıyaka Bostanlı Yasemin Kafe önünde gerçekleştirilecek. Takvim kapsamında konserler 20 Eylül’de Bornova Büyük Park’ta, 27 Eylül’de Konak Güzelyalı Parkı’nda ve 4 Ekim’de Buca Hasanağa Parkı’nda devam edecek. Saat 19.00’da başlayacak olan programların ilk etabının tamamlanmasının ardından farklı ilçe ve park alanlarında sürdürülmesi planlanıyor.