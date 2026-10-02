Son Mühür- İzmir'de Mavişehir kıyısında yıllardır atıl bekleyen yarım kalmış dev inşaat, nihayet sessizliğini bozuyor. İzmir’in kronikleşen kanayan yaralarından biri olan ve kentte tam teşekküllü bir opera sahnesinin bulunmaması nedeniyle sanatseverleri yıllardır kısıtlı imkanlara mahkûm eden süreçte kilit çözüldü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2018’de temeli atılan ancak 2023 yılında tasfiye edilerek kaderine terk edilen Karşıyaka Mavişehir’deki Opera Binası projesini raftan indirdi. Üstelik bu kez strateji de maliyet planı da sil baştan kurgulandı.

Lüks harcamalara tırpan, tasarruflu yeni model devrede

Projenin çıkmaza girmesindeki en büyük etken olan yüksek inşaat maliyetleri, neşter vurulan ilk nokta oldu. Başkan Tugay’ın "Belediyeye en az yükü getirecek model" vurgusuyla yürütülen çalışmalarda binanın özgün mimari konsepti korunurken, lüks sayılan teknik detaylar revize edildi.

Bütçe disiplinini öne çıkaran yeni yol haritasında amaç net. Dev yapıyı lüks harcamalarla boğmadan, işlevsel ve hızlı şekilde kente kazandırmak. Nitekim 2026 yılı bütçesinde proje için ayrılan 1 milyar 938 milyon liralık ödenek ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan Tasarruf Tedbirleri onayları, bu kararlılığın en somut göstergesi.

İlk kazma açık sahne ve Botanik bahçesi için vuruluyor

Projeyi bir an önce hayata geçirmek isteyen Büyükşehir, dev inşaatı iki ayrı etaba böldü. Hizmet alımı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 2026 yılının son çeyreği içerisinde ilk etabın yapımına başlanması hedefleniyor.

Deniz tarafına bakan birinci etap, adeta kentin yeni gözdesi olacak. Bu bölümde neler mi var?

Yaklaşık 2 bin kişilik oturma kapasitesine sahip 400 metrelik açık hava sahnesi,

Yeşil çatılı otoparklar, dinlenme avluları, süs havuzları ve geniş bir botanik bahçesi,

Kafeteryalar, 199 araçlık açık, 139 araçlık kapalı otopark ve teknik altyapı birimleri yer alacak.

ikinci etapta ise kentin sanat kaderini değiştirecek devasa kapalı yapı yükselecek. 67 bin metrekarelik dev inşaat alanında 1435 kişilik ana salon, 437 kişilik küçük salon, prova mekanları, atölyeler ve 350 kişilik açık performans avlusu yer alacak.

Koltuk sayısı artacak, seyirci alışkanlığı değişecek

Bugüne kadar uygun fiziki koşullara sahip bir opera binasının bulunmayışı, İzmir’de opera ve bale sanatına olan ilgiyi istatistiksel olarak sınırlı bir çerçeveye hapsetti. Sanatçıların teknik imkânsızlıklarla boğuştuğu, seyircinin ise salon yetersizliği nedeniyle bilet bulmakta zorlandığı veya nitelikli performanslardan uzak kaldığı bu tablo, Mavişehir’deki kompleksin tamamlanmasıyla tamamen kabuk değiştirecek.

Sadece bir bina değil, yaşayan bir kültür ekosistemi olarak tasarlanan tesis, İzmir’in potansiyelini ortaya çıkararak opera izleyicisi sayısını katlamayı hedefliyor. Kentin bu dönem bitmeden kavuşması planlanan merkez, Türkiye’nin en modern sanat odaklarından biri olmaya aday.