Son Mühür / Mahkemenin "Mutlak butlan" kararına karşı” tepki göstererek CHP'den istifa eden ve bağımsız olarak görevine devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceğine yönelik iddialar uzun süredir devam ediyor. Daha önce “Kim neden çıkardı bilmiyorum ama benim siyasi çizgim belli. Benim bu yönde hiçbir girişimim, talebim, görüşmem olmadı” mesajı veren Başkan Tugay ile ilgili bugün ulusal basında çıkan haberlere göre; Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği, bu akşam Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek 9 Eylül resepsiyonunun alkolsüz yapılması yönünde talimat verdiği ve üyelik formunu da doldurduğu iddia edildi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Teamüllere uyulacak

Söz konusu iddiaların aksine, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilecek resepsiyonda alkol servisinin her zamanki teamüller çerçevesinde yapılacağı ve Başkan Cemil Tugay’ın yarın da gün boyunca İzmir’in kurtuluş günü etkinliklerinde yer alacağı ifade edildi.

Yarın gün boyu programı var

İzmir’in kuruluş ve kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü vesilesiyle yarın Başkan Tugay, gün boyu sürecek kutlama maratonda yer alacak. Törenler, saat 09.00’da Basmane Karakolu önünden başlayıp Anafartalar Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar uzanacak olan 104. Yıl Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. Yürüyüşün ardından saat 10.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda resmi tören gerçekleşecek. Konak Atatürk Meydanı’ndaki Hükümet Konağı’nda da bayrak töreni yapılacak.

Program kapsamında saat 11.15’te Cumhuriyet Cumhuriyet Meydanı’nda 104. Yıl Kutlama Töreni düzenlenecek. Saat 17.00 - 17.30 arasında Süvari Birliklerinin Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Her yıl İzmir’in semalarını şenlendiren SoloTürk gösterisi ise saat 18.00’de yapılacak. Saat 20.15’te Konak Pier’den Gündoğdu Meydanı’na doğru Fener Alayı gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde ise Kültürpark Çim Alanı’nda Melek Mosso konseri yapılacak.

Başkan Cemil Tugay’ın gün boyu sürecek tüm bu programlarda sahada olacağı belirtildi.