Son Mühür/ Dilek Durak- İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Odakİzmir projesi, kent genelindeki saha çalışmaları devam ediyor.

Projenin Aktif Yurttaşlık ve Katılımcılık Programı kapsamında hayata geçirilen "Mahallede Söz Sende" buluşmalarının altıncı durağı Bornova’nın Çınar Mahallesi oldu.

Muhtarlık binasının yanında bulunan parkta yapılan etkinlikte, yerel yönetimin adil ve eşitlikçi bir anlayışla mahalle düzeyinde hayata geçirilmesi hedeflendi.

34 yurttaş taleplerini doğrudan yetkililere aktardı

Çınar Mahallesi’ndeki buluşmaya 34 mahalle sakini katılım sağladı. Etkinlik boyunca mahalle sakinleri, bölgede karşılaştıkları altyapı ve çevre sorunlarını, sosyal ihtiyaçları ve çözüm önerilerini yetkililerle paylaştı.

Toplantıda konuşan yetkililer, kent hakkının tüm yurttaşlara ulaştırılması amacıyla sahada olduklarını vurgularken, dile getirilen tüm öneri ve şikayetler kayıt altına alındı.

Kadınların katılımı öne çıktı

Saha çalışmasında dikkat çeken noktalardan biri, mahalleli kadınların gösterdiği yoğun ilgi oldu. Kadın katılımcılar, mahallenin genel problemlerinin dışında kamusal alanda karşılaştıkları özel ihtiyaç ve deneyimleri aktarma fırsatı buldu.

Birlikte yaşam ve komşuluk ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmeler, kadınların kentle ilgili karar alma süreçlerime katılımı açısından uygun bir ortam oluşturdu.

Saha süreci dört aşamalı modelle yürütülüyor

"Mahallede Söz Sende" programı, belirlenen yöntem doğrultusunda dört aşamalı bir süreçle işletiliyor. İlk etapta hane halkı gelir seviyesi ve sosyal destek ihtiyacı verileri dikkate alınarak çalışma yapılacak mahalleler belirleniyor.

İkinci aşamada mahalle muhtarlıklarıyla iş birliği yapılarak toplantılar duyuruluyor. Üçüncü aşamada, vatandaşlarla yapılan görüşmelerde hazırlanan anket ve soru formları sayesinde beklenti ve talepleri toplanıyor.

Elde edilen verilerin rapora dönüştürülmesinin ardından başlayan dördüncü aşamada ise ilgili kurum ve belediye birimleriyle iletişime geçilerek sorunların çözülmesi için adımlar atılıyor. Bugüne kadar yürütülen altı ayrı çalışmada toplam 191 yurttaşın görüşlerine başvurulduğu aktarıldı.