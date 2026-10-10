Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Bornova ilçe örgütünde görev değişimi yaşandı. Mevcut İlçe Başkanı Fikret Vatansever’in görevden alınmasının ardından, yeni ilçe başkanının belirlenmesi için görevlendirme yapıldı.

İlçe yönetiminde bulunan Hüseyin Alkaç, alınan karar doğrultusunda Bornova İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Değişiklik, partinin resmi internet sitesindeki güncellemeyle de görünür hale geldi.

CHP’nin internet sitesinde güncelleme yapıldı

Görev değişiminin ardından CHP’nin resmi internet sitesinde Bornova İlçe Başkanlığı bölümünde düzenleme yapıldı. Sitede Fikret Vatansever’in özgeçmişi kaldırılırken, Hüseyin Alkaç’ın adı ilçe başkanı olarak eklendi.

Açıklama bekleniyor

Görev değişikliğinin gerekçesine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Hüseyin Alkaç ve CHP İzmir İl Yönetimi tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Parti yönetiminden gelecek açıklamaların, değişikliğin nedenlerine ve yeni dönemin yol haritasına ilişkin ayrıntıları netleştirmesi bekleniyor.